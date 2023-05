“Es hermosa y valiente”: Tom Hanks defiende a su esposa tras ser llamada “vieja” y “fofa”

El amor y las relaciones son cosas efímeras en Hollywood para la mayoría de los artistas y celebridades, quienes no dudan en casarse y divorciarse al día siguiente, como si se tratara de algo cotidiano. Debido a eso, impresiona ver que existen famosos que llevan muchos años de relación, algo poco usual dentro del mundo del espectáculo.

Tom Hanks y Rita Wilson celebran 35 años de unión y de amor

Tom Hanks y Rita Wilson resaltan al ser una de las parejas más sólidas y duraderas de los últimos años, sin dejar a un lado sus exitosas carreras. No solamente celebran los 35 años que tienen juntos, sino que también comparten un amor y respeto entre ambos, algo que va más allá de lo físico.

El protagonista de “El Náufrago” ha demostrado ser un pilar fundamental de apoyo para Wilson, ayudándola en los momentos más difíciles de su vida, no juzgando bajo ningún pretexto e incluso la defiende de aquellos que la critican por su aspecto físico a sus más de 60 años.

De acuerdo a información de AmoMama, los fanáticos se atrevieron a decir, en algún momento, comentarios negativos sobre la edad de Rita Wilson y su aumento de peso. “¡Es hora de un modelo más nuevo, Tommy Boy!” o “Tom se ve en gran forma, mientras que Rita se ve fuera de forma y fofa”.

Tom Hanks Red carpet during the 76th annual Cannes. (GARETH CATTERMOLE/Getty Images)

El actor ha aprovechado cada entrevista para defender a su esposa

Sin embargo, el actor no ha dejado de halagar a su esposa, y aprovecha cada entrevista que tiene para recordárselo ante las cámaras, pues ante sus ojos, ella es la mujer más bella, haciendo caso omiso a los comentarios negativos.

Durante una entrevista con Extra TV, el actor americano habló sobre el cáncer que le descubrieron a Rita en 2015, y por el cual le hicieron una doble mastectomía.

“Su salud es fantástica. Asumió no solo la crisis, sino también los problemas del cáncer femenino de una manera que me pareció extremadamente valiente y hermosa. Me alegro de que no estemos en la escuela secundaria, porque no lo haría”, agregó.

“Soy un hombre afortunado”, afirmó Tom Hanks sobre su vida con Rita.