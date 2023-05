Liam Payne celebra alcanzar lo 100 días de sobriedad

En su más reciente entrevista televisiva en la cadena británica iFL TV, Liam Payne, se mostró bastante contento y optimista por el gran avance en su difícil lucha contra el alcoholismo, enfermedad que lo ha castigado en los últimos años y ha marginado en gran parte del ambiente artístico.

Cuando fue consultado sobre su estatus de salud, el ex One Direction expresó que ya cuenta con más de 100 días de sobriedad y agregó que, aunque el camino para la recuperación total todavía es bastante largo, cuenta ahora con una energía extra generada por “la desintoxicación en el cuerpo y en la mente”.

Se burlan de Liam Payne por su nueva cara, aparece con varias cirugías en el rostro. / Foto: Getty Images

100 días de sobriedad

En una pasada entrevista en el 2021 al medio The Diary of a CEO, el cantautor de 29 años dio indicio de su problemática con el alcoholismo, describiéndose él mismo luego de ver unos recientes retratos para el momento: “Eran como unas cuantas fotos mías en un barco y estaba como hinchado, y yo lo llamo cara de pastillas y alcohol. Mi rostro era como 10 veces más grande de lo que es ahora. Y yo simplemente no me gustaba mucho, así que hice un cambio”.

Ahora en la actualidad se nota recuperado y con bastante alegría, así lo expresó con entusiasmo cuando fue consultado. “Me siento realmente bien, se siente increíble. Ahora estoy sobrio, más de 100 días, está bien, me siento increíble, y el apoyo de las fans ha sido muy bueno”.

Liam Payne admitió que desde el comienzo de su fama siempre tuvo algún tipo de relación con las bebidas alcohólicas, pero fue luego de la separación en el 2016 de One Direction, que la problemática comenzó a ser más intensa, en gran parte, por sufrir de depresión al sentirse sólo y sin rumbo profesional.

“A juzgar por algunas cosas que pasaron, tengo suerte de seguir aquí. Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte: ‘¿Terminará esto algún día?’. Eso casi me mató un par de veces”, explicó Payne sobre sus fuertes problemas de alcoholismo y depresión al ser consultado sobre cómo combatió y combate sus problemáticas.