Definidos los bandos de Masterchef Ecuador: Esto es lo que reveló la inauguración del restaurante de Carolina Sánchez

La chef Carolina Sánchez y su esposo Iñaki Murúa inauguraron oficialmente su nuevo restaurante, ‘Kriollo’ y, entre los invitados al evento estuvieron gran parte de los ex participantes de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador.

Jamil Faour, fue uno de los que inmortalizó el reencuentro al publicar un carrete de fotografías en Instagram, donde se observa que Henry, Andrés, Sol y Raúl dijeron presente. Esta publicación la acompañó con un texto que sorprendió a sus seguidores y destaca lo importante que ha sido el programa para él en su vida y la de todos, probablemente, “La familia que me regaló Masterchef”, escribió el joven de ascendencia libanesa.

Además, señaló que el encuentro tuvo un plus, ya que aprovecharon de celebrar la graduación de Sol Vargas, aunque no especificó en que. Lo cierto es que ambos publicaron imágenes juntos en el ‘after party’ que ellos mismos crearon, donde se les ve paseando en carro por las calles de Quito, cantando rancheras mexicanas y comiendo hamburguesas y, también fueron al cine.

Publicación de El Ajicero en sus historias de Instagram

Otros de los participantes que asistieron a la inauguración de ‘Kriollo’ y también fueron parte de la cuarta temporada del reality de cocina, fueron Victoria, Santiago y Alexandra. Los tres posaron juntos para las fotos, Victoria se dejó ver con su grillete y todos postearon en sus redes lo “lindo que fue verse de nuevo”.

Sin embargo, parece que la relación con el “grupo de los del barrio” sigue igual, porque en ninguna imagen salen todos juntos, como en viejos tiempos. Esto llamó la atención de los seguidores, aunque nadie se pronunció al respecto, algo que también destacaron los usuarios en redes, es que solo el ajicero parece el amigo neutro entre ambos bandos.

Muchos notaron que intercambio saludos y palabras ‘Con la diabla’ una de sus aliada dentro de la competencia y a quién él mismo llegó a definir como amiga en algún punto.

¿Jamil y Sol más que amigos?

Los usuarios no pasaron desapercibida la publicación de Jamil y, muchos señalaron que ambos hacen linda pareja, mientras que otros les preguntan si no planean ser algo más que amigos. A uno de los seguidores, Jamil no dudó en responderle con un “No somos pareja”, para aplacar a su comunidad digital.

En más de una ocasión los ex participantes han descartado que entre ellos exista una relación de amor. Sin embargo, continúan aprovechando cada momento que pueden reencontrarse.