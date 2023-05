Pasos para programar respuestas automáticas cuando te mencionen en los grupos si usas WhatsApp Plus

Para los que son fanáticos de la versión WhatsApp Plus, la aplicación sigue aplicando nuevas herramientas que la app oficial aún no tiene. Por esta razón, cada vez son más los usuarios de WhatsApp Messenger que migran a la versión Plus, a pesar de no ser oficial ante el grupo de Meta.

Cada actualización de WhatsApp Plus llega con novedosas herramientas que le sacan una gran ventaja a la aplicación de Mark Zuckerberg, ya que en la última versión del APK puedes “programar mensajes automáticos” cuando alguien te menciona en las conversaciones grupales.

Un fácil ejemplo para que entiendas es: imaginemos que no puedes hablar porque estás ocupado y justo te mencionan en un grupo, es posible crear un mensaje que diga “¿Qué pasó? Háblame al interno”, así no tendrás que leer todo el contenido del chat para saber lo que querían decirte.

Incluso puedes programar el mensaje “No puedo atenderte ahora, háblame al interno o llámame. Esta es una respuesta automática”, aunque debes tener cuidado porque los miembros del grupo sospecharán que utilizas WhatsApp Plus o una aplicación de terceros. Como esta, WhatsApp Plus tiene muchas otras funciones que enganchan día a día a los usuarios de la red social.

Pasos para programar respuestas automáticas cuando te mencionen en los grupos de WhatsApp Plus