¡Increíble! Así habría lucido Michael Jackson en su vejez según Inteligencia Artificial

Lo hizo de nuevo, la tecnología sigue haciendo de la suyas y revolucionando con sus alcances, en esta ocasión la Inteligencia Artificial trajo a la luz unas imágenes esperadas y quizá imaginadas muchas veces, por los que aún pueden llamarse la gran red de seguidores del llamado ´rey del pop´, Michael Jackson.

El cantante estadounidense que marcó un antes y un después en el mundo musical, jamás podrá ser olvidado, y aunque falleció hace más de una década, su legado musical sigue vigente y lo estará por muchos más años, por lo que una de las preguntas que más surgen entre el público, y también entre quienes lo conocieron, es el ¿Cómo habría lucido en su vejez? Una interrogante que la tecnología ya se encargó de resolver.

Con una cabellera larga y cubierta por completo del característico color blanco que suele llegar junto con la entrada de la tercera edad, el que fue el creador de éxitos musicales como; ´Billie Jean / Thriller / Don’t stop til get enough / Beat it / Man in the mirror / Smooth Criminal / Black or White / The way you make me feel´ fue recreado por el poder de la tecnología con un semblante imperativo y muy sobrio, de haber llegado a los 80 años.

Cabe destacar que este no sería la única imagen o referencia que ha surgido y que ha intentado recrear la figura de una estrella musical de índole mundial, ya una de las series animadas más famosas de todos los tiempos lo habría hecho ´Los Simpsons´, pues existe un capítulo donde tal parece Michael participó cuando aún estaba en vida, dando vida a algunas personajes con su voz.

Hasta donde se conoce, Jackson compuso “Happy Birthday, Lisa”. Increíble pero cierto. A pesar de todo esto; él pidió explícitamente no aparecer en los créditos; y así esto se mantuvo en secreto (con sus respectivos rumores) durante 20 años.