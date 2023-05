Mujer recibe críticas en redes por casarse con vestido de novia transparente: “Ten algo de clase”

Si hay algo muy importante para cualquier mujer el día de su boda es el vestido de novia. Muchas lo escogen elegante, sobrio, formal. Otras quieren parecer una princesa de cuentos, largo, con mucha cola, pedrería y hasta sensual.

Pero una mujer en Australia decidió que el día de su boda usaría un vestido fuera de lo común y su elección generó debate y controversia en las redes sociales.

Es el caso de Ashley Raso, una mujer de Sydney (Australia) de 26 años que optó por usar un vestido transparente.

@ashley.raso @House of Harper thank you for trusting in my vision to bring this dress to life. I have had a passion for design and fashion all of my life and so when I went to Danny and Isabelle with a bold vision to make a see-through wedding dress, the ulitmate fashion statement, the were instantly thrilled and on board. We pushed ourselves think creatively and outside of the box, whilst still keeping the dress refined and classy. The end product exceeded all of my expectations. Danny and Isabelle, your creative minds are like nothing I've ever experienced. Thank you from the bottom of my heart. My future daughter will thank you one day for allowing her Mum to be fearless and take risks that make her happy. #weddingdress

Un vestido de novia con ese estilo no es algo común, Ashley tuvo sus razones para elegirlo. “Usaste un vestido de novia transparente para enseñarle a tu futura hija a no tener miedo”, escribió en el video publicado en TikTok donde lució feliz su atuendo diseñado por House of Harper, una marca australiana.

Como el de toda novia, pero transparente

El vestido es como el de toda novia largo y de color blanco, pero que dejaba ver el bralette sin tirantes que llevaba puesto y su ropa interior.

Así mismo, exponía su vientre, piernas, espalda y glúteos con glamour, una prenda que la dejó maravillada.

“House of Harper, gracias por confiar en mi visión para dar vida a este vestido. He tenido una pasión por el diseño y la moda toda mi vida, así que cuando acudí a Danny e Isabelle con una visión audaz para hacer un vestido de novia transparente, la última declaración de moda, se emocionaron al instante y aceptaron”, dijo en la red social.

“Mi futura hija les agradecerá algún día por permitirle a su madre no tener miedo y tomar riesgos que la hacen feliz”, agregó.

Según el portal Upsocl, las criticas no se hicieron de rogar y muchos rechazaron la elección de la novia.

“Esto no es enseñarle a su hija a ser ‘intrépida’, tenga algo de clase o elegancia el día de su boda”, “Solo ponte el vestido, no hace falta que finjas que es para una hija”, “Describa, ¿'no tener miedo’? ¿Es una expresión interna o externa del guardarropa que tu futuro hijo decide usar?”, fueron algunos de los comentarios.