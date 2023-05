Mientras Piqué le dice “vieja y acabada” a Shakira ella estaría a punto de cerrar tremendo negocio con jeque.

O eso es lo que dice ‘La Negra Candela’, quien afirma que un jeque la busca para un concierto en los Emiratos Árabes.

“Shakira viene de transitar a titulo personal un camino doloroso, triste, debilitante, vergonzante, humillante con la situación vivida con su ex-pareja Gerard Piqué, quién no se cansa de maltratarla utilizando términos ofensivos, calificándola de «vieja y acabada», como expresó en una entrevista con un medio español últimamente. Pues esa vieja acabada, que lo mantuvo durante doce años para todos no es igual”, dijo la comunicadora en su blog, que tiró el chisme del concierto.

“.Por entre las piedras, un poderoso Jeque de uno de los Emiratos Arabes, le exigió a un empresario Colombiano residente en ese país y empresario de conciertos incluir en el próximo pletórico de estrellas a la Barranquillera Shakira en el cartel de los cantantes. La quiere como la gran estrella del espectáculo, no importa el precio. Nada raro. Ella es de ascendencia árabe”, expresó Graciela Torres.

Hay que recordar que la intérprete de ‘Ojos Así' fue enseñada en bellydance por Bozenka, campeona del mundo en 2006, entre otras maestras, y mostró sus habilidades en Egipto con una canción de Hossam Ramzy y luego en el SuperBowl.

‘La Negra Candela’ ‘devoró' a medios españoles

Torres recordó que Shakira se reinventó y recuperó su puesto “privilegiado” antes de ser madre y esposa. Y de paso, les dijo a sus colegas que a pesar de su opinión, ella era grande.

“Les guste o no a algunos periodistas españoles, la colombiana es grande y en éste momento la más cotizada de las cantantes actuales. Aunque no ha anunciado su gira por el mundo, debido a los problemas legales con la sociedad hecha con su ex y su ex-suegro en épocas felices, ya está en marcha y no tendrá ningún problema porque todos los grandes empresarios del mundo la quieren. Y, como no. Será todo un éxito a ojo cerrado. Bobos no son”, afirmó.

Torres también dijo que ella se ha convertido en un ícono para las mujeres maltratadas y espera que el negocio se dé.

“Esperamos que el empresario la encuentre y la convenza, porque al parecer está dificilísimo hablar con sus representantes. Esto apenas es el comienzo de los nuevos doce años de triunfos que le han pronosticado”, afirmó.