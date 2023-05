Estos son los actores que se despiden de “Sex Education” para esta nueva temporada

Estos personajes de ‘Sex Education’ no estarán en la cuarta temporada: Eran los más polémicos Foto: Instagram @sexeducation

“Sex Education” es una serie británica cuya intención inicial era el de realizar una o dos temporadas máximo. Sin embargo, el rotundo éxito de sus episodios animaron a sus productores a realizar más temporada.

Según sitios especializados, la serie creada en el Reino Unido, ya inició grabaciones de su temporada 4 con la sorpresiva ausencia de algunos actores que decidieron despedirse de la producción que transmite Netflix.

Tanya Reynolds y Patricia Allison, quienes interpretan a la pareja de Lily y Ola respectivamente, dijeron adiós a sus personajes, para dedicarse a otros proyectos cinematográficos.

Simone Ashley, quien actualmente participa en el exitoso programa de Bridgerton, es otra de las actrices que no aparecerá en esta temporada cuatro de la serie inglesa.

Última temporada de los protagonistas

A pesar de que otros actores confirmaron su participación en la serie, advirtieron que estos nuevos episodios serán los últimos para sus personajes.

Se trata de los protagonistas, Emma Mackey y Ncuti Gatwa, quienes interpretan a la querida Maeve y Eric, grandes amigos de Otis.

Los actores hicieron su advertencia debido a las posibles intenciones de los productores de desarrollar una quinta temporada de la historia en el Instituto Moordale High.

Es probable que la serie se convierta en una franquicia donde cambie de elenco en cada temporada, similar a lo que está haciendo actualmente la producción española, Élite.

En declaraciones a Variety, la actriz Aimee Lou Wood (que da vida a Aimee), dijo: “Básicamente, no sé nada sobre la cuarta temporada. Nuestra escuela ya no está, así que estoy confusa sobre lo que está pasando allí. Sé algunas cosas pequeñas sobre mi personaje, pero realmente no sé mucho. Espero que continúe floreciendo porque sentí que estaba creciendo en la tercera temporada. Será interesante verlos más fuera de la escuela y en sus propias vidas”.

El estreno de la cuarta temporada no tiene fecha de estreno, sin embargo, muchos esperan que sea para finales de este año, como ha ocurrido en temporadas anteriores.