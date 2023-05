Erika Vélez hizo su primer ´carpool´ con una invitada muy especial a la que sacó secretos de su pasado ¿Quién es?

Alegre, linda y mejor amiga de las cámaras, Erika Vélez, apareció en su cuenta de Instagram, para llevar a sus seguidores una experiencia y un episodio personal distinto, familiar, cargado de recuerdos por sobre todo, la ex presentadora de MásterChef Ecuador, realizó su primer ´carpool´ de la mano de uno de sus seres más queridos, su abuela.

Fue en medio de un divertido paseo por Manta, que abuela y nieta desarrollaron una entrevista de mucha cercanía y complicidad, donde Erika Vélez se enfocó en poner a trabajar las memorias de su invitada especial, a quien preguntó entre muchas cosas: “¿A qué edad dio su primer beso?”.

Una interrogante a la que la abuela de la también actriz no dudó en contestar sin ninguna cohibición y aseguró que fue a los 17 años, que recibió su primer beso del hombre con el que aún continúa casada, su esposo y abuelo de Erika.

Siguiendo la dinámica de la conversación, Erika volvió a dirigirse a su copiloto y le soltó una nueva pregunta, en la que esta vez quiso saber si en su época de auge, su abuela habría sido una mujer coqueta, a lo que ella contestó con toda una historia de amor de ´friend zone´ por parte de los que alguna vez fueron sus compañeros de colegio, en la que hizo énfasis en uno en especial que incluso le dejaba cartas en su cuaderno.

“Yo lo quería como amigo, como mi papá era tan bravo me daba miedo que mi papá me encontrara todas esas cartas en mi cuaderno, yo se las entregaba sin leerlas”, contó. Un primer episodio de ´carpool´ aplaudido por los fanáticos de Vélez, quienes no dejaron de halagar la soltura y las narraciones de su abuela.

Actualmente, Erika Vélez, hace parte del programa de canto e imitación de ‘Yo me llamo’, donde debuta como jurado.