“Una empanadita ya que no alcanza el sueldo”: Luis Almeida ahora apareció como un ‘chiro’ más del país

El exasambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, volvió a aparecer en redes sociales. El abogado se hizo viral después de que el pasado 16 de mayo, en la última sesión de la Asamblea Nacional, donde se estaba llevando a cabo el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, el exlegislador señalara que su sueldo no le alcanza.

Ahora, y junto a un grupo de trabajadores, publicó un video donde señala que está modo Lucho Almeida: “nuestro pueblo está ‘chiro’, no le alcanza el sueldo. Estamos Almeida como dice nuestro pueblo y vamos a repartirles estas empanadas a todo nuestro pueblo ecuatoriano”.

Posterior a ello, apareció junto a un grupo de trabajadores, entre los cuales había plomeros, electricistas, etc., repartiendo empanadas, mientras decía:

“Una empanadita, ya que no alcanza el sueldo, no hay jornales, no hay nada. (...) No hay plata que alcance”. Luego, en otra toma, sentado junto a los laboristas, expresó: “No tienen sueldo y tampoco hay jornal, tampoco hay un diario, tampoco hay obra, tampoco hay acciones, por eso exigimos que haya trabajo”.

“Hoy viernes volví a Radio Cristal con mi pueblo, hermanos albañiles, gasfiteros, electricistas y maestros de obras, desempleados que no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen sueldos y lo poco que ganan no les alcanza por culpa del banquero Lasso, indolente”, escribió en el texto del ‘post’.

Asimismo, como una mofa al reciente video en el que se viralizó el exasambleísta, añadió la siguiente frase: “En estos días estamos chiros estamos modo: Lucho Almeida”.

“Se me acaba en una semana”

¿Tampoco le alcanza para los tabacos? Luis Almeida se llevó el protagonismo en el debate del Pleno respecto al juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, la tarde de este martes 16 de mayo. El discurso del legislador se viralizó en las redes sociales, debido a que señaló que su salario de más de USD 4 000 se le acaba en una semana.