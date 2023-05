Escucha la nueva canción de Bad Bunny en inglés

La nueva canción de Bad Bunny ha dado de qué hablar entre el público, que lleva por nombre “Where she goes”, y que está rompiendo con todo lo que el artista había prometido tiempo atrás.

Recordemos que, desde siempre, Benito había manifestado que quería ser fiel a su identidad latina.

Aquí te mostramos todo lo que se sabe sobre este nuevo lanzamiento, y te contamos por qué habría decidido lanzar música en otro idioma.

Detalles de la próxima canción de Bad Bunny

A pocas horas de su estreno, el tema ya cuenta con más de un millón de reproducciones. El título está en inglés, aunque sólo hay una frase en este idioma, que dice “I wanna feel that pussy again”.

Aquí la puedes escuchar completa:

Bad Bunny siempre se había negado a cantar en inglés

Algo que llama la atención es que el artista decidió agregar una frase en inglés, aunque siempre había asegurado que no se dejaría llevar.

Muchos fans señalan que, posiblemente, se deba a la relación que mantiene con la socialité y modelo Kendall Jenner.

“Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento, para mí, acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no sólo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento. Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”, declaró hace tiempo el artista en una entrevista.

Además, dejó en claro que se siente muy agradecido con el reguetón, por todo el éxito que ha tenido gracias a este género.

“Es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en esa música”, agregó.