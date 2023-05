Anuel asegura que habló con Karol G y vuelve a atacar a Feid

Anuel AA no para de mencionar en sus redes sociales el romance que un día tuvo con Karol G, tras su divorcio con Yailin se ha dedicado a conquistar a La Bichota aunque sus intentos solo han servido para que ella deje atrás lo que un día vivieron.

La cantante decidió borrar todas las fotografías que aun mantenía en su Instagram junto a él y por si fuera poco, lo bloqueó luego que le dedicara sus últimos temas y ofendiera públicamente a Feid, el cantante con el que presuntamente tiene un romance Karol.

Pese a los intentos de la intérprete de mantener su vida privada alejada de los escándalos, el boricua sigue creando controversia en sus redes sociales y ahora ha asegurado que conversó con ella, y lanzó fuerte indirecta a su contrincante.

Esto dijo Anuel sobre la conversación con Karol G

Según el reguetonero se ha formado una campaña de desprestigio en su contra y desmintió que ambos estén en malos términos, con clara indirecta a Feid, pese a que no mencionó su nombre, pero llamó “celoso”.

El trapero mencionó que antes del lanzamiento de la canción ‘TQG’, la cual canta Karol junto a Shakira, mantuvieron una conversación donde se disculparon por lo sucedido y cada uno siguió su camino dejando lo negativo atrás.

Anuel AA (Instagram: @anuel)

“Jajaja ahora me está mandando a hacer campañas de acoso con tu equipito. Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado noticia por noticia y canción por canción. La reina me arrastró y lo vio el mundo entero”, dijo.

De igual manera, pidió a sus fans que “no se dejen engañar de nadie ni de nada” porque todo se trata de un juego mal intencionado de un tercero.

“Y cuando digo que hablamos y quedamos superbien, fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos y todo eso, antes de que saliera ‘TQG’, que ya estaba grabada. No se dejen manipular, los amo”, concluyó.

Pese al escándalo que el ex de Yailin ha generado, Karol y Feid han decidido permanecer en total silencio y enfocados en sus carreras musicales, por lo que muchos le piden a AA que no deje de buscar fama por medio de la de otros.