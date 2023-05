Tiktoker Isabel Lozada agradece a sus seguidores por el apoyo en la búsqueda de su sobrino

La noche del martes 16 de mayo la Fiscalía General del Estado y la DINASED encontraron al menor Juan Camilo Lozada y su padre, Juan Fernando Lozada Terán, al norte de Quito.

En redes sociales, la tiktoker Isabel Lozada agradeció a su seguidores por el apoyo y la solidaridad que mostraron tras haber informado que se trataba de la desaparición de su sobrino y hermano.

“Muchísimas gracias a todas las personas que fueron empáticas con nuestro dolor, que se solidarizaron, que compartieron y elevaron una oración...Qué lindo saber que todavía la humanidad siente por la otra persona”, dijo la influencer en redes sociales.

Además, Isabel aprovechó para dirigirse a las personas “desubicadas” que la criticaron por compartir en sus redes información sobre la desaparición de sus familiares. “Por su puesto que si tenemos un alcance medio, mi hermana y yo, en redes lo íbamos a hacer. Y no me arrepiento porque gracias a Dios no pasó nada grave. Ellos están bien...Mucha gente no sabe cómo fueron las cosas y criticará”, señaló la tiktoker.

Recordemos que según los reportes, el menor y su padre fueron vistos por última vez el domingo 14 de mayo saliendo de un centro comercial del norte de la capital con destino a Nayón, donde se encontrarían con la madre del menor. Sin embargo, nunca llegaron.

Familiares buscan a Juan Fernando Lozada y su hijo Juan Camilo que desaparecieron en el norte de Quito (Twitter)

Tras esto, las autoridades activaron la ‘Alerta Emilia’ para la búsqueda inmediata del menor. Por su parte, la influencer, Isabel Lozada, subió a TikTok un video pidiendo a sus seguidores que difundan las imágenes de su hermano y sobrino.

¿Quién es Isabel Lozada?

La creadora de contenido digital suma más de 74 mil seguidores en Instagram y 740 mil en TikTok, donde sube principalmente información sobre belleza, bailes, salud y trends virales. La influencer tiene una gemela, que al igual que ella también se dedica a las redes sociales.