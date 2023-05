Anuel AA alborota las redes durmiendo junto a una camiseta con foto de Karol G

“Qué tipo más ridículo”, “Espero que Karol G jamás vuelva con él”, “Puro marketing”, estos son algunos de los comentarios que más se repiten en un video, donde se ve al cantante Anuel AA durmiendo junto a una camiseta que tiene el rostro de Karol G. La prenda fue un obsequio de parte de sus fanáticos durante un concierto del artista.

El video, publicado por él mismo, está generando controversia entre los fans de ambos artistas.

Hay quienes creen que el puertorriqueño está haciendo de todo para regresar con su expareja, mientras otros afirman que solo se trataría de una estrategia de marketing para aumentar sus ganancias.

Tal parece que al cantante no le han funcionado sus últimos lanzamientos: ‘Mi Ex’, ‘Más rica que ayer’ y ‘Mejor que yo’; para lograr que ‘La Bichota’ regrese a su lado. Pero no se da por vencido.

“Y esta se la de dedicó a tu novio bebé”, escribió el rapero en una de sus últimas publicaciones donde se le ve con un cartel color verde que tiene escrito un insulto dedicado a quien sería la actual pareja de Karol G.

Algunos internautas se burlan del puertorriqueño al asegurar que está obsesionado con Feid, pues Anuel no desaprovecha cualquier oportunidad para provocar al intérprete de ‘Normal’. Por su parte, la colombiana no se ha pronunciado públicamente sobre los mensajes enviados por su ex. Aunque parece que no le está agradando la actitud que ha adoptado el artista.

¡Karol G toma cartas en el asunto!

Hasta donde se sabe la intérprete de ‘Mañana será bonito’ borró la semana pasada las fotos que tenía en Instagram junto a Anuel. Y el fin de semana, el puertorriqueño reveló en redes que le habían bloqueado en Instagram, sin embargo, no afirmó si fue ‘La Bichota’ o el ‘Ferxxo’.