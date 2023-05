“Unos buitres”: Becky G fue acorralada por fans y reporteros pero así salieron a defenderla

Becky G vivió momentos de angustia tras ser acorralada por fans y reporteros a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México (AICM). La cantante llegó al país para presentarse en el festival Tecate Emblema pero nadie imaginó el zafarrancho que se armaría pues algunos reporteros incluso cayeron al suelo mientras intentaban obtener declaraciones.

La intérprete de Sin pijama evitó detenerse para responder preguntas ni tomarse fotos y trató de salir huyendo del lugar rodeada de guardaespaldas. “Becky párate tantito”. “¿Tú crees que el público mexicano se merece esto, Becky?”. “Te pasas Becky”. “¿Sí te vas a casar o no?”, gritaron reporteros, mientras se empujaban y a lo lejos los fans trataban de acercarse.

Que vergüenza que se hagan llamar "reporteros". Hay una línea muy grande entre querer sacar la nota e invadir el espacio vital de alguien.



Por acosos como los que viven artistas como Danna Paola y Becky G es por lo que muchos ya no dan entrevistas.pic.twitter.com/HJCJ6jV9ld — HG Media (@hgmediamx) May 13, 2023

La mayoría buscaba declaraciones sobre su reciente ruptura y cancelación de compromiso con el futbolista Sebastian Lletget. Al no detenerse, fue criticada por los mismos reporteros y algunos medios que la señalaron de “grosera”.

Más tarde, Becky confesó que le “impactó de una manera muy fuerte” lo ocurrido y mandó un mensaje a la prensa que la recibió.

Becky G La cantante fue acorralada por fans y reporteros (Instagram)

“Queria tomar un momento de lo que sucedió ayer en el aeropuerto. Primero para todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso y sinceramente me impactó de una manera muy fuerte y quiero hablar de eso. Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, yo también estoy intentando hacer la mía y no tiene que ver con drama, ser chismosa, hablar de cosas negativas. Por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no, no. Esto es una relación mutua si yo te doy el respeto, por favor al revés también. Esa es la única cosa que pido, porf avor”, expresó en español.

🚨| Becky G se pronuncia sobre o que aconteceu no México.



"eu sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas eu também estou tentando fazer o meu, e o meu não tem nada a ver com drama ou fofoca, se há algo a dizer, eu vou dizer...respeito, essa é a única coisa que eu peço" pic.twitter.com/F8kb8J3UFu — Becky G Brasil (@BeckyGBrasil) May 13, 2023

Fans y famosos salen en defensa de Becky G

Ésta no es la primera vez que vemos escenas como éstas en las que la prensa “acorrala” a famosos, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Además, señalaron que le estaban haciendo preguntas incómodas y “de mal gusto”.

Becky G Así reaccionaron internautas al caos que desqató la llegada de Becky G

“Qué horrible y además gracioso por el descaro de los paparazzis que la acosan a tal nivel y quieren que les diga “hola, si dime, que te respondo?”. “El reportero: Crees que el público mexicano se merece esto??...Esto no se lo hizo al público que tiene más educación que los buitres estos”. “Todavía le avientan las preguntan súper incómodas y de mal gusto y al final la cereza del pastel “bienvenida” no puede ser”. “Oigan, no pueden respetar cuando alguien no quiere hablar? Y todavía se quejan cuando los mandan a la fregada”. “Verdaderamente una pena lo que paso becky g en el aeropuerto de la CDMX”, se lee.

Danna Paola fue una de las famosas que salió en defensa de Becky G pues ella misma ha vivido esos momento de angustia y ha puesto un alto a quienes lo provocan. “Esto debe parar , Real creen que es normal y esta bien que el “periodismo” en méxico haga esto?? Wtfffff”, expresó la cantante mexicana.