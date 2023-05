Por esto llaman a Shakira “hipócrita”: su nueva canción incomoda a quienes la creen ‘mala madre’

Ha sido la mejor temporada para Shakira tras vivir meses tormentosos por su mediática ruptura con Gerard Piqué. Hace apenas unas semanas, la colombiana fue honrada el sábado con el Premio Mujer del Año 2023 en la gala inaugural de Mujeres Latinas En La Música de Billboard.

“Gracias por este reconocimiento, y lo comparto con esas increíbles mujeres a quien llamo hermanas que me han enseñado tanto porque ellas entienden su propia vulnerabilidad, pero también su propia fortaleza”, dijo en su discurso.

✨ Watch Shak’s acceptance speech as she receives the @billboard “Woman of the Year” award! ✨ Mira el discurso completo de Shakira recibiendo el premio “Mujer del Año” de @billboard ! pic.twitter.com/nUGeVWutrR

Pese a la pesadilla que fue su ruptura, la barranquillera supo encontrar la mejor salida: cantando y facturando, convirtiendo los éxitos Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y TQG en himnos antipatanes.

Ahora, Shakira ha lanzado uno de los temas más especiales en su carrera, pues está dedicado a sus hijos Sasha y Milan. Se trata de Acróstico, en donde expresa el amor incondicional que sólo una madre puede dar.

El tema ha desatado una lluvia de halagos y agradecimiento por parte de aquellas madres que se sintieron identificadas pero también de los fans que esperaban una balada “como en los viejos tiempos” de Shakira.

Eso sí, por más bella que sea la melodía y a pesar de tener un significado muy especial, no ha escapado de las críticas.

Desde que estalló el escándalo con Piqué, algunos se han dedicado a criticar la maternidad de Shakira pues alegan que con sus canciones “de despecho”, ha buscado poner a sus hijos “en contra” de su padre.

Incluso cuando se presentó en el Tonight Show con Jimmy Fallon, en donde sus hijos la acompañaron y corearon la Sesión 53 junto al público, internautas criticaron que les estaba dando el peor ejemplo.

Ahora con Acróstico, no han faltado aquellos que la llaman hipócrita pues “primero les habla mal de su padre” y luego “les hace una canción amorosa”.

“Ésta señora primero contra su ex marido joven y ahora una canción para sus hijos para “limpiar” su imagen de loca”. “Sí, se hace la víctima Realmente usa a los hijos como arma contra el padre”. “Shakira no MANIPULA a sus hijos en contra de su padre, al contrario les inculca sabiduría, Gran mamá, aunque algunos les duela”, se lee en redes sociales.

La cantante siempre ha sido muy privada respecto a su maternidad pero es un hecho que sus hijos siempre serán una prioridad, incluso en sus momentos más oscuros.

Y es que no importa lo mal que esté, ni lo deprimida que se sienta, Shakira siempre está para apoyar a sus hijos y demostrarles que cuentan con ella para todo.

Ella se ha enfocado en sanar las heridas para atenderlos al cien. También se ha dedicado a pasar el tiempo con ellos, apoyándolos en lo que hacen e impulsándolos a seguir sus pasiones. Si algo nos enseña es que luchar por tu bienestar tras una separación también es un acto de amor hacia tus hijos

Sobre la maternidad, Shakira dijo a PEOPLE en 2015:

“Es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. He estado en los escenarios más desafiantes actuando frente a audiencias realmente exigentes y me he reunido con líderes mundiales que a veces te pone un poco aprensivo, pero nada me ha vuelto tan cohibida como ser mamá... Todos los días me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Sólo quiero mejorar en el trabajo, el trabajo más difícil del mundo. .”