Marvel: este sería el futuro de Guardianes de la Galaxia, con una posible cuarta película

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 parece que marcó la conclusión de la historia que James Gunn quería contar en tres películas. De hecho, esta secuela sirve como despedida y fácilmente la historia de los Guardianes podría terminar ahora... a menos que Marvel tenga otros planes.

Como explica Screen Rant, Guardianes de Galaxia Vol. 4 es una posibilidad. Marvel Studios ha mostrado su voluntad de expandir las trilogías en franquicias de mayor duración a medida que el Universo Cinematográfico (MCU) se ha desarrollado, como los casos de Thor, Capitán América y Spider-Man.

Marvel aún no ha anunciado oficialmente que la secuela está en desarrollo, pero si se da, es seguro que James Gunn no dirigirá la película por su nuevo puesto en DC Studios que no le permite trabajar en el MCU.

Sin un anuncio oficial sobre el desarrollo de la película, no hay una fecha de lanzamiento establecida para Guardians of the Galaxy 4. El mejor escenario posible para una fecha es probablemente mayo de 2027 para una hipotética Fase 7.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

¿Quiénes serían los nuevos Guardianes de la Galaxia?

Zoe Saldaña como Gamora y Dave Bautista como Drax ya comunicaron que no están interesados en regresar. Del equipo original, los retornos de Chris Pratt regresa como Star-Lord, Karen Gillan como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Bradley Cooper y Vin Diesel dando voz a Rocket y Groot son muy posibles.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Jessica Miglio/Jessica Miglio)

A ellos, tras los eventos en Guardianes 3, podrían sumarse Adam Warlock (Will Poulter), Cosmo the Spacedog (Maria Bakalova) y, por qué no, Phyla-Vell, Moondragon y el esperado Nova.

Sobre qué narraría la cinta es una incógnita, pero si se lanza luego de Avengers: Secret Wars, más que un nuevo comienzo para el MCU, sería un volver a empezar para los Guardianes de la Galaxia y cómo se las están arreglando con nuevos integrantes.