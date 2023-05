“Un hermoso país”: Katherine Munera y su historia como conductora del Metro que causó furor en Ecuador

Katherine Munera (K.M.) causó furor en las redes sociales en Ecuador. La joven de 25 años se convirtió en la ‘crush’ del Metro de Quito, al darse a conocer en sus redes sociales como una de las conductoras temporales del transporte ferroviario recientemente aperturado en la capital.

[ -Lea También: Uno fue una sino dos las crush en el Metro de Quito, la identidad de la otra mujer que cautivó a los usuarios ]

Oriunda de Medellin, Colombia, cuenta a Metro Ecuador un poco más sobre su profesión, la carrera que está estudiando, un poco de su vida personal, los mejores recuerdos que se llevó del país y las actividades pendientes por las que regresaría.

¿Cómo fue tu formación para convertirte en conductora de este tipo de transporte?

K.M.: “Yo empecé en 2018 en el Metro de Medellín. En esta ciudad las función de metro ferroviario va dirigido a los estudiantes universitarios. Las convocatorias se hacen para estudiantes de cualquier carrera y cuando pasas todos los procesos de selección, la empresa es la encargada de capacitarte por seis meses”.

¿Qué enseñan en esa capacitación para la formación?

K.M.: “Inicialmente es una parte teórica donde se enseña todo el conocimiento sobre la empresa el reglamento, luego el conocimiento del vehículo, porque es importante que sepan que los conductores ferroviarios no solo se dedican a conducir, sino también atienden las averías que los trenes posiblemente podrían presentar. Después va la parte práctica donde ya salimos a la línea comercial a conducir con los trenes de capacitación y la última fase es conducir con usuarios”.

Katherine Munera (@katherine_munera)

Katherine, ingresaste a la Universidad Luis Amigó en 2016 para estudiar la carrera de Psicología, ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿En un futuro, cuál sería tu prioridad, ejercerla o tu cariño ya se quedó en el mundo ferroviario?

K.M.: “Bueno el gusto por la psicología empieza por un problema de salud mental y yo veo que es complicado para la gente acceder a un psicólogo. Entonces dije vamos a estudiar psicología para poder hacer un cambio y poder darles a las personas un acceso con proyectos sociales, porque me parece muy necesario. En el proceso de estudiar psicología conozco el mundo ferroviario y como lo he dicho en otras entrevistas, es como un segundo amor que lo trato de complementar. Pero mi profesión principal va a ser la psicología”.

¿Cuándo llegó esa oportunidad para venir a Ecuador?

K.M.: “La oportunidad de trabajar en el Metro de Quito también se dio por medio de la empresa. Estaban buscando conductores que estuvieran interesados en la propuesta y la verdad yo ya estaba finalizando mi proceso como conductora en el Metro de Medellín. Me quise dar la oportunidad de conocer como es el inicio de una operación ferroviaria porque nunca tuve la oportunidad y fue algo que me llamó mucho la atención y me aventuré. Llegué a Ecuador el 5 de enero”.

Katherine Munera, operadora de trenes Captura de pantalla de Instagram.

En Colombia hay más oportunidades para que mujeres accedan a ser protagonistas en el transporte ferroviario, ¿Cómo viste ese nivel de oportunidad para las jóvenes en el Metro de Quito?

K.M.: “En Medellín hay conductoras de diferentes carreras: medicina, abogadas, arquitectas, ingenieras, psicólogas, un grupo inmenso de mujeres que se dedican a esta labor y lo han hecho excelente. Entonces, para mí es un orgullo decir que mi ciudad es motivador en ese tema de inclusión. Acá en el Metro de Quito también se está implementando, desde el día cero que llegamos acá, también hay un grupo de mujeres maravillosas que se están capacitando y que próximamente se dará a conocer”.

En otro tema, ¿Qué es lo que más te gustó de Ecuador?

K.M.: “Me voy gratamente de Ecuador. Un país hermoso. Lo poco que logre conocer la cultura, las personas, los ecosistemas, otros temas que me dejan enamorada; pero la mejor visita fue al nevado del Chimborazo. Para mí es una maravilla, algo que no se puede describir ni siquiera en fotos”.

Katherine Munera Captura de pantalla.

Y de Quito, ¿Qué opinas?

K. M.: “Quito es una ciudad hermosa, estoy segura que el Metro de Quito va a ayudar a transformar muchas cosas. La gente es muy amable”.

Cuéntanos también sobre el tema del modelaje, ¿Cómo empezó?

K. M.: “Surge como una necesidad. Son cosas que tu esperas que te lleguen a gustar. Mi papá murió y yo empecé a buscar ingresos secundarios para poder ayudarle a mi mamá con sus ingresos secundarios y una oportunidad donde a alguien le gustó mis fotos y empezó a promocionarlas. Con eso se me abre camino en este mundo que no es a lo que me dedico principalmente, pero ha sido un aporte para ayudar a mi familia y terminar de pagar mis estudios. Nació como una necesidad, pero se convirtió en parte de mi quehacer diario”.

Katherine Munera, conductora del Metro de Quito. Imagen: captura de pantalla de Instagram

Ya en temas personales, ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos cuando estás libre?

K.M.: “Realmente tiempo libre no me queda mucho por la universidad, el trabajo y otros ingresos que tengo. Pero esos pocos momentos que tengo, trato de dedicárselos a mi familia, a mis perritos, me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza. En Antioquia hay demasiados pueblitos. Ese es el plan cada fin de semana. En Ecuador era lo mismo. Cosas que te permitan distraerte y te aporten. Algo que rompa con la rutina”.

Hay una pregunta del millón que quieren saber todos: ¿Katherine Munera tiene novio?

K.M.: “Yo tengo una relación desde hace varios años. Dicen que lo que quieres, lo cuidas. Entonces, lo que es mi familia , mi relación trato de tenerlo muy alejado de los comentarios que a veces pueden ser positivos o negativos. Por eso es que no se ve en mis redes sociales mi relación que empezó desde hace tres años y medio”.

Katherine Munera Captura de pantalla.

Si piensas volver a Ecuador: ¿A dónde irías primero?

K.M.: “Me hubiera gustado que me recomienden lugares cuando estaba allá. Pero igual hay planes de volver. Me gustaría ir a Cuenca. Es una ciudad muy bonita, tengo entendido que tienen un tranvía. Todo lo que tenga que ver con sistema ferroviario me llama mucho la atención. También me gustaría conocer las playas. Me han hablado super bien de Galápagos y volvería al Chimborazo definitivamente”.