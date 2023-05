Maluma decepciona a sus fans tras foto en ropa interior: “Que decepción”

Maluma decepcionó a todos sus seguidores en Instagram al posar con una bata en ropa interior mostrando su “paquete masculino”. Algunos fanáticos del cantante de género urbano quedaron sorprendidos al verlo casi como Dios lo trajo al mundo.

Maluma posó en bata blanca mostrando su paquete

Maluma lució sus encantos masculinos mientras solo vestía una prenda inferior en color blanco, por lo que también logró robarse algunas miradas, pero para mal, pues algunos consideran que tiene un “pequeño paquete”.

Sin embargo, el intérprete de “La temperatura” quiso presumir su cuerpo esbelto y tonificado, con motivo de la MET Gala celebrada en New York, donde se reunieron los artistas más famosos para vivir lo mejor del mundo de la moda.

Posando en bata blanca, tituló “Me siento sexy después de la MET”, así que tras publicar una serie de fotografías que sumó cientos de me gustas, y también algunos comentarios de personas quejándose.

Maluma decepcionó a sus seguidores al mostrarse en ropa interior

Aunque unos admiraron sus tatuajes, otras se atrevieron a decirle “Todas les hicimos zoom a la foto, pero también algunas lo hicimos para ver qué es lo que tiene que casi no se nota el producto”.

“¡Que decepción, esos tipos de bóx3r suelen marcar bastante el paquete en todo su esplendor, pero no veo nada”, “¡Mucho cuerpo y poco paquete ummmmm, no todo es perfecto!!!”, “Paquete no incluido, accesorios se venden por separado”, “Yo creo a allí no vive nadie”, “Y el bulto ??? En donde quedó.....”, “No se le ve nada”, “Plano por delante y plano por detrás”, “Acercando la foto pero mm nada”, “Yo haciendo zoom pero no logré identificar el Don Juan “, fueron algunos de los comentarios que recibió Maluma.

Maluma fue invitado a la MET Gala celebrada en New York, y este año homenajeó al reconocido diseñador Karl Langerfeld.