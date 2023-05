Karol G posó con su nuevo y más puro amor en medio de polémica de indirectas de Anuel AA: Esto fue lo que publicó

Como si no fuese con ella, Carolina Giraldo, mejor conocida como ´Karol G´ en el terreno musical, no hace sino batear todas y cada una de las indirectas que le llegan por parte de quien fue su ex novio, ´Anuel AA´. La colombiana se encuentra en uno de los momentos más cumbres de su carrera y todo apunta, a que también aplica para el terreno personal.

La ´Bichota´ no ha parado de ser noticia en los últimos días, puesto que el intérprete de ´La llevo al cielo´, ya no sabe como hacer para que la suerte se revierta a su favor, por lo que no deja de nombrarla, etiquetarla y hasta componerle, en un intento de que ´Karol G´ vuelva a ser su bebecita.

Aunque el público se ha mantenido a la total expectativa de cuál será la reacción de la cantante, ante todo este revuelo mediático ocasionado por el boricua, quien no deja de afirmar que ella y el Feid serían novios, la misma se ha mantenido al margen de cualquier polémica.

La más reciente publicación de ´Karol G´ fue la demostración más genuina de que todo en la vida pasa y de que ´Anuel AA´ ya no tiene oportunidad. La ´Bichota´ ignoró por completo todo lo dicho y hecho por el artista puertorriqueño, y se limitó a compartir una postal que le ha generado toda una ola de halagos y admiración por parte de sus seguidores, quienes aplauden su actitud frente a lo acontecido.

Sexy, divertida, posando con quien es ahora su nuevo y más puro amor, su pequeña sobrina, la colombiana se dejó ver de lo más feliz con la hija de su hermana, Verónica Giraldo. “La tía sexy”, fue el copy dejado por ´Karol G, en el carrusel de fotografías con el que reapareció en redes sociales.