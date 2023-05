Exesposa de Anuel se burla de Yailín e increíblemente la aplauden por su poderoso mensaje

Anuel AA y sus exparejas han estado en boca de todos en los últimos días. Parece una guerra de todos contra todos y en la que han ganado dinero por el marketing que generan en las redes sociales y los posicionan en las plataformas de streaming de música.

Parece que la cantante colombiana Karol G dejó una marca muy grande en el intérprete de “Bebecita”, pues desde que corrió el rumor de que ella, presuntamente, está saliendo con su compatriota Feid, el boricua estalló contra ellos y empezó a dedicar indirectas, hasta que este 10 de mayo finalmente lo llamó por su nombre y lo insultó.

Anuel AA El cantante Anuel A A ahora lanza mensajes a la paresunto nuevo novio de Karol G.

Esto no ha sido bien visto por los fanáticos, quienes ya le piden que baje la intensidad de sus ataques y lo supere, que acepte que ella ya rehízo su vida como él, cuando a los pocos meses de terminar con ella, salió con la influencer dominicana Yailín la más viral, y a las pocas semanas se casaron y hasta una bebé tuvieron juntos.

En febrero de este año, el propio Anuel anunció en un video en vivo en Instagram que su segundo matrimonio se había acabado. Lo hizo dos semanas antes de que Yailín pariera a su primogénita. Aunque él pidió apoyo a los fans para ella, la caribeña no insinuó en sus redes sociales que estaba atravesando una depresión postparto, pero esto no la detuvo y siguió con su carrera musical.

Yailin La Más Viral (Instagram: @yailinlamasviralreal)

A los pocos días publicó dos temas que ha tenido éxito y también se ha ja dejado ver en discotecas y eventos, por lo que ha sido duramente criticada. Recientemente asistió a un concierto de Ana Gabriel, donde no se pudo contener y lloró a mares, razón por la que sus haters desempolvaron un video de ella criticando a las otras ex de Anuel.

Se burló, pero le dieron la razón

El “TBT” de Yailín fue visto por Astrid Cuevas, la primera esposa del reguetonero, quien no dudó en hacer un par de transmisiones en vivo en Instagram para descargarse contra la dominicana y dar un poderoso mensaje, que estuvo lleno de burlas, pero con una gran carga de verdad. La cantante de “Chikilio” dijo en un show el año pasado: “A los hombres no les gusta las mujeres serias, no, les gustan las mujeres malas. Por eso es que con la domi (dominicana, Yailín) enloqueció, por eso con la domi se quedó. (…) Nadie te ha vuelto a llamar, tú eres la que estás llorando”.

Astrid, junto a un par de amigas, dijo entre carcajadas: “Y que los hombres las prefieren malas (a las mujeres) para después estar llorando. ¿Cómo vas a decir una cosa como esa? ¿Quién quiere una persona mala en su vida? ¿Pa’ qué yo quiero un hombre malo? Pa’ botarlo a cada rato, le meto la ropa en la bolsa y te vas de mi casa, no te quiero para nada, para qué, si tú no sirves. Entonces después cuando se casan de la mala, van pa’ que la buena llorando (lloran en tono de burla) oye, nooo, bonita”.

Increíblemente los internautas la apoyaron: “Esto le servirá a Yailin para aprender a respetar a las otras mujeres”, “Creo que el problema es de la mujer que se denigra tanto por alguien que no vale la pena”, “Mamita no hay q llorar por un hombre que no te valoro cm mujer. Lo q no sirve se bota” y “Ese es el Karma por eso no hay que burlarse del dolor ajeno”.