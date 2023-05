Así fue la apertura del restaurante de Natti Natasha en Miami

La estrella mundial Natti Natasha celebró por todo lo alto la apertura de su nuevo restaurante en sociedad con Sugar Factory. El restaurante está ubicado en el 1575 Alton Road en Miami Beach.

Decenas de allegados e invitados tales como Lele Pons, Guaynaa, Miss Universe 2006 Zuleyka Rivera, Rodner Figueroa , su socio David Grutman y esposa Isabelle, además de artistas como ADSO, DJ Irie, Cano Aguilar y la presentadora Celine Toribio celebraron junto a Natti Natasha este nuevo proyecto degustando algunos de los platos y cócteles extravagantes que los comensales podrán disfrutar a partir de hoy viernes, 12 de mayo. El menú se caracteriza por su platillos extravagantes con una nueva cocina de fusión latina, una pared de neón con la leyenda “Rosé All Day by TASHA” y una variedad de nuevos cócteles preparados con el vino espumoso de Natti Natasha TASHA Sparkling Rosé. Durante la celebración, los cócteles preparados con el vino espumoso TASHA Rosé de Francia fueron la orden del día y un éxito rotundo.

Sugar Factory

Ofreciendo brunch los siete días de la semana, almuerzo, cena, un menú nocturno y su emblemática carta de cócteles, cada elemento de Sugar Factory ha sido diseñado para darle a los clientes una experiencia interactiva llena de momentos memorables. Nombrado “El restaurante más ‘Instagrameado’” en los Estados Unidos,” Sugar Factory Firestone ofrecerá el menú más grande hasta el día de hoy, con una variedad de platillos extravagantes y opciones para cualquier paladar, incluyendo: sabroso brunch diario, quesadillas, paninis, wraps, tacos, fajitas, sushi, hamburguesas, batidos, copas humeantes, Insane Milkshakes y mucho más.

Los clientes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable con cenas en el interior y al aire libre, una decoración vibrante, platillos deliciosos y golosinas dignas de ser fotografiadas. Además, contará con Toothfairy ,una confitería adyacente, la cual expondrá la pared de caramelos de Sugar Factory, que irá del suelo al techo, con más de 50 tipos de golosinas, incluida una selección de novedosos caramelos y las mundialmente famosos Couture Pops de la marca. La cafetería, ofrece artículos para llevar, tendrá su propia panadería, donas caseras y pastelillos, así como platos de açaí, panecillos, pasteles, empanadas, batidos de proteínas y mucho más.

Sugar Factory

El espacio de Sugar Factory de 7,000 pies cuadrados cuenta con un comedor interior de 150 asientos lleno de experiencias interactivas, incluyendo un gran patio al aire libre. Los clientes serán recibidos por la decoración “Instagrameable” de Sugar Factory, incluyendo paredes de flores de tamaño natural conobras de arte de neón, pantallas LED, la pared de puntos del suelo al techo instantáneamente reconocible, y una zona de bar con paneles de madera con vistas a un letrero LED retro envolvente.

Sugar Factory está ubicado en el 1575 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139. Abrirá de lunes a jueves de 10 a.m. a 11 p.m., viernes de 10 a.m. a media noche, sábado de 10 a.m. a 1 a.m., y domingo de 10 a.m. a 10 p.m.