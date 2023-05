¿Y sus gemelos? Tunden a Marc Anthony por lujosa fiesta a Nadia Ferreira y no apoyar a JLo

Marc Anthony y Nadia Ferreira no han dejado de acaparar los titulares desde que se anunció su romance a principios de 2022 tras coincidir en un evento de la Fundación del cantante junto a Henry Cárdenas, llamada ‘Maestro Cares’.

Lo que sorprendió a todos, fue la diferencia de 30 años que se lleva la pareja y es que la modelo paraguaya solo tenía 22 años cuando comenzaron a salir, mientras el salsero visitaba la Ciudad de México, el lugar donde anteriormente radicaba la ex concursante de Miss Universo, confirmando el romance con un apasionado beso.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Se dice que Marc Anthony habría pedido matrimonio a Nadia Ferreira durante una visita a Disney World, luego de ser invitados a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en abril de 2022, pues inmediatamente después de esto, la modelo presumió su anillo a través de Instagram stories a todos sus seguidores.

Todo parecía ser miel, excepto por los propios seguidores, quienes no han dejado de criticar a la pareja y sobretodo a la propia modelo, a quien han tachado, en repetidas ocasiones, de ‘interesada’, a su vez, hicieron un reclamo al cantante por descuidar a sus hijos, luego de que se mostraran algunas imágenes del festejo por el cumpleaños de Nadia Ferreira.

El festejo de cumpleaños de Nadia Ferreira por el que criticaron a Marc Anthony

Los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Nadia Ferreira ya se veían venir, y es que la pareja ha estado disfrutando de unas vacaciones en el yate de Marc Anthony, donde se les vio junto a Ludy Ferreira, Guaynaa, Lele Pons y Stefanía Roitman, mientras la modelo adelantaba que el salsero le había regalado un pequeño ramo de rosas rojas.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Ese día, en la noche, Nadia Ferreira, junto a sus amigos más cercanos, acudieron al yate decorado por enormes arreglos de globos rosas, donde se ofrecieron una serie de bebidas, postres y bocadillos acompañada de otras figuras como el conductor de Telemundo Carlos Adyan, Roberto Petersen, Catalina Maya, Gisela Iribas, Leidy Cuartas, Laura Lezcano, Lele Pons, Ludy Ferreira, entre otros.

Lo que sorprendió a todos, es que el yate de Marc Anthony, llevaba plasmado el nombre de la modelo, donde se leía “Lady Nadia” por lo que se especula que este pudo ser el costoso regalo de cumpleaños que dio el cantante a Ferreira, con un valor estimado en 500 mil dólares.

Hace un año, antes de que la pareja se uniera en matrimonio, el cantante regaló un yate a la modelo al cual llamaron ‘Baby Nadia’ que le pudo haber costado aproximadamente 270 mil dólares en personalizar.

Marc Anthony y Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Jennifer Lopez festejó los XV años de sus gemelos Emme y Max ¿Sola?

El festejo no terminó de gustar a algunos de los usuarios de internet, quienes arremetieron contra la pareja y especialmente con Marc Anthony, por convertirse en un padre ausente para los hijos que tuvo con Jennifer Lopez, Emme Maribel y Maximilian David, comentando que ella fue la encargada de festejar el cumpleaños de sus gemelos sin él cantante.

Fue el 22 de febrero, que Emme y Max cumplieron 15 años, y Jennifer López celebró a sus hijos con un emotivo video donde publicó algunas fotografías de sus hijos junto a Ben Affleck y Marc Anthony, aunque en este momento no se dieron más detalles si en la celebración estuvo presente el cantante de ‘Vivir mi Vida’.

Jennifer Lpez y sus gemelos Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Aunque no es un informe cien por ciento confirmado, según el sitio Terra, se dice que luego de su separación el 16 de julio de 2011, Jennifer Lopez no solicitó manutención a Marc Anthony, pero como parte de su acuerdo de divorcio, el cantante de origen puertorriqueño habría desembolsado 11 millones de dólares para que la ‘Diva del Bronx’ se hiciera cargo de los mellizos y él pudiera verlos en los momentos que su agenda no se encontrara tan ocupada.

“Fíjate que ni los cumpleaños de los mellizos de Marc Anthony lo festejó, ni siquiera tuvo la suerte tuya de que Marc estuviera, pobres niños y Jlo hizo para los 15 de los pequeños un bello vídeo donde JLo lo puso, que triste porque para ellos no tuvo”. Comentó un usuario en redes.