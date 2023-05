Kike Jav sorteará dinero a fanáticos que le ayuden a promocionar su nueva canción: ¿Qué hacer y cuánto pueden ganar?

Si eres fanático de la música del Kike Jav y te gusta el dinero y el azar, llegaste al lugar indicado, el nfluencer y cantante ecuatoriano quien se encuentra en vísperas al lanzamiento de su nuevo sencillo musical ´Por los míos´, ha decidido hacerle promo a su nuevo tema, de la mano de la mejor agencia de marketing que puede tener un artista, sus seguidores.

Para esta ocasión, el también empresario realizó la publicación de una historia en su cuenta de Instagram, donde anunció que haría una especie de retribución monetaria a todos los fanáticos que le ayuden a correr la voz, en la publicidad y promoción de su nuevo tema, y los premiará por medios de sorteos con premios en dólares.

Captura de historia de Instagram de Kike Jav

¿Qué hacer y cuánto pueden ganar?

De acuerdo a como lo explicó el mismo Kike, todos los que deseen hacer parte de los sorteos que él vaya realizando, solo deben encargarse de repostear, compartir, comentar, todas las publicaciones que él realice concerniente al tema de su nueva canción, la cual tiene prevista su salida para el sábado 13 de mayo.

“Quería contarles, como ustedes saben el 13 de mayo se estrena mi nueva canción, y he decidido destinar todo el presupuesto que uno tiene para poder pautar, promocionar, meterle marketing a la canción, en vez de pautar en Facebook o Youtube, he decidido darles a ustedes, a todos los que me ayuden, comentando, compartiendo en sus historias, voy a hacer un sorteo de cada cosita que suba, voy a subir algunos Tiktok, generando expectativa, a todas las personas que me ayuden comentando, compartiendo en historias, participan en estos sorteo de 20 y 25$, esto para poder ayudarlos a ustedes económicamente y ustedes me ayudan promocionando mi musiquita”, dijo el cantante chichero, que en esta nueva melodía prestó su interpretación para el género de un corrido.