A Michela Pincay no le importa lo que las personas piensen de ella: La presentadora recuerda cuando un ex hizo público sus problemas de pareja

Michela Pincay fue la invitada especial en el podcast de Alex Pluas ‘Un show cachet’ y, en él la presentadora habló de una de sus ex parejas y cómo afronta los problemas y chismes que llegan a sus oídos en medio de su carrera en los medios. Aunque habló de diferentes temas y, abordó algunos aspectos de su vida laboral.

A muchos les sorprendieron las palabras que dijo Michela, sobre todo cuando fue muy específica en aclarar que ella no busca demostrarle nada a otra persona y, que a las situaciones difíciles que ha vivido en su vida, como que alguien hable mal de ella no le afectan, porque ella sabe quien es y lo que representa.

“Tú crees que me va a importar lo que alguien que no me conoce, que no me ha tratado, pueda pensar de mi”, fueron las palabras de Michela. Además, añadió que nunca le ha importado lo que piense su propia familia, menos alguien de afuera.

“El odio es muy fácil, cualquiera puede odiar, pero no cualquiera puede amar”, fue una de las cosas que dijo Pincay.

También reveló que todo lo que llegó a decir un ex, fue solo calumnias y, que aunque ella con pruebas podía demostrar lo contrario, no lo hizo. Porque para ella es más importante que el silencio sea quien le de la razón “Me pasó una vez en específico, que tuve un problema con mi novio, que fue público porque él lo decidió hacer público y me decían ¿pero porque no te defiendes, ¿porque no hablas?.

“Yo en aquel momento tenía muchas cosas que decir, pude haber mostrado mensajes, capturas, imágenes”, pero Michela detalló que prefiere guardar su relación hasta estar totalmente compenetrados.

Así mismo, aclaró que hay muchas cosas en la vida que se ganan y otras que no, como el respeto.