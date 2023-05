“Resident Evil 4 Remake” lidera la lista de los videojuegos más buscados en Mercado Libre

Mercado Libre, el sitio líder de compras online en América Latina, elaboró un ranking de los videojuegos favoritos de los chilenos a la hora de buscar en línea. En ese sentido, “Resident Evil 4 Remake” ha sido uno de los más buscados en la plataforma en las últimas semanas.

La expectativa en torno a esta nueva versión del clásico juego de terror de Capcom, ha sido muy alta entre los usuarios, y su inclusión en el ranking de los juegos más buscados de Mercado Libre así lo confirma.

¿Qué otros títulos están en el ranking?

“Dentro de la categoría videojuegos, los aficionados pueden encontrar sus juegos favoritos a precios muy convenientes y con importantes facilidades de pago. Así también, podrán contar con ellos en tiempo récord”, comenta Camila Cembrano, Directora Comercial de Mercado Libre Chile.

Otros títulos populares dentro del ranking de los videojuegos más buscados de esta plataforma son: “FIFA 2023″, “God of War”, “GTA 5″ y “The Last of Us II”. A continuación dejamos el ranking de los 10 videojuegos más buscados dentro de Mercado Libre.

La lista:

Resident Evil 4 Remake : El clásico juego de terror regresa con gráficos mejorados y una experiencia más inmersiva tanto para PS4 como PS5.

El clásico juego de terror regresa con gráficos mejorados y una experiencia más inmersiva tanto para PS4 como PS5. FIFA 2023 : La más reciente entrega del popular juego de fútbol con mejores gráficos y jugabilidad.

La más reciente entrega del popular juego de fútbol con mejores gráficos y jugabilidad. Resident Evil 4 : Juego de terror aclamado por la crítica, clásico del 2005 y todavía sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos.

Juego de terror aclamado por la crítica, clásico del 2005 y todavía sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos. God of War Ragnarok: La secuela del aclamado juego de acción y aventuras que sigue la historia de Kratos y su hijo Atreus.

God of War: Ragnarök Imagen oficial del videojuego para PlayStation

GTA 5 : Un clásico de los juegos de mundo abierto que sigue siendo popular a pesar de haber sido lanzado en 2013.

Un clásico de los juegos de mundo abierto que sigue siendo popular a pesar de haber sido lanzado en 2013. Hogwarts Legacy : Un juego de rol ambientado en el mundo mágico de Harry Potter donde los jugadores pueden crear su propio personaje y explorar Hogwarts.

Un juego de rol ambientado en el mundo mágico de Harry Potter donde los jugadores pueden crear su propio personaje y explorar Hogwarts. Call of Duty : Un juego de disparos en primera persona con múltiples entregas que sigue siendo popular entre los fans del género.

Un juego de disparos en primera persona con múltiples entregas que sigue siendo popular entre los fans del género. The Last of Us II : Segunda entrega del juego de acción y aventuras post-apocalíptico que sigue la historia de Ellie en un mundo devastado por un virus.

Segunda entrega del juego de acción y aventuras post-apocalíptico que sigue la historia de Ellie en un mundo devastado por un virus. Elden Ring : Juego de rol de acción en un mundo de fantasía creado en colaboración con el autor de Game of Thrones, George R.R. Martin y el reconocido director de la saga Soul Calibur.

Juego de rol de acción en un mundo de fantasía creado en colaboración con el autor de Game of Thrones, George R.R. Martin y el reconocido director de la saga Soul Calibur. Metroid Prime: Juego clásico de Nintendo de ciencia ficción y aventuras en el que los jugadores toman el control de la cazarrecompensas Samus Aran.

PlayStation 5: la consola favorita

En esta misma línea, según los últimos datos de búsqueda en línea de Mercado Libre, el PlayStation 5 lidera la carrera como la consola más buscada, seguida de cerca por el Nintendo Switch y el PS4.

Archivo - PlayStation 5, PS5. SONY - Archivo

“Esta tendencia no es sorprendente, considerando que el Playstation 5 bajó de precio de forma significativa en Chile y nuestra plataforma no fue la excepción”, señala la ejecutiva.