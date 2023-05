Lucero “La Loba” Acosta, la peleadora mexicana de MMA que tiene éxito en OnlyFans

No cabe duda de que en OnlyFans se pueden encontrar una gran cantidad de internautas, pues la plataforma se ha convertido en una de las más importantes de la actualidad.

Por esa razón, millones de actrices, famosas, influencers, modelos, profesionistas y deportistas se ven atraídas a la plataforma de contenido para adultos.

No es para menos, pues los creadores tienen la oportunidad de ganarse hasta 80 por ciento de las suscripciones que generan.

Lucero Acosta, la peleadora mexicana que la rompe en OnlyFans

Una de las atletas con más éxito en la aplicación de origen británico, es Lucero Acosta.

La peleadora mexicana, conocida como “La Loba”, es toda una sensación en OnlyFans.

La oriunda de Tijuana, Baja California, suele mostrar a sus fieles seguidores las rutinas con las que consigue ese cuerpo de envidia; destacan los ejercicios de pierna y desplantes.

De hecho, mientras se recupera de una lesión y se prepara para volver al octágono, ha puesto mucha atención en promover su OnlyFans.

Es más, en su cuenta personal de Instagram suele promover su perfil en la app para mayores de edad, con fotos sugerentes que se presentan como una probadita de los que sus fans pueden encontrar en la página azul.

Luego de la cancelación de su pelea contra la española Silvia Juaneda, “La Loba” Acosta se prepara para volver al octágono. Mientras su cuerpo se pone al 100, ella publicó una foto en topless, en la que se cubrió con la palabra “Good”, para evitar la censura.

La peleadora mexicana cobra 19.99 dólares a todos aquellos que quieran apreciar su material privado.

La tijuanense es parte estelar del elenco de Combate Global, pero una lesión en la mano derecha le ha impedido tener actividad en lo que va del año.

“El doctor me dijo que el hueso no se movió. Si lo hubiera hecho, habría consistido en una cirugía, pero no fue así. Me dijo que podrían pasar seis semanas hasta que me mejore”, explicó la peleadora mexicana a Combate Global a finales de marzo.

La mexicana espera regresar a la actividad el próximo verano, y dentro de las opciones que tiene la empresa se encuentra la posibilidad de una revancha con Chantel Coates, quien la derrotó en 2021.