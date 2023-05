¿Existe riesgo que el objeto más grande del universo nos devore? Experto se pronuncia sobre el destino de la Tierra

Conforme vamos “entendiendo” la magnitud del universo, la vida en la Tierra parece ser un “regalo divino”. Sin embargo, nuestra existencia no solo es un breve pestañeo en el transcurso de este infinito también somos un pequeño grano de arena en una inmensurable playa.

Una reciente simulación de la NASA nos permitió conocer cómo es el objeto más grande conocido del universo. TON 618 es un agujero negro con 66 000 millones de veces la masa del sol, un gigante que consume todo a su paso, ¿incluso a la Tierra?

En primera instancia el usuario tachó que el factor que nos venga a devorar es un hecho que no puede suceder. “En realidad no hay que temer de que va a aparecer un agujero negro de la nada y te va a ‘espaguetificar’ cuando estás comiendo ravioles”, acotó.

“Algunos agujeros negros tienen aproximadamente la cantidad de masa que tiene las estrellas muy masivas, Entonces así como los objetos puedes orbitar soles sin caer en ellos, lo mismo ocurre con los agujeros negros. Podrías felizmente orbitar un agujero negro para siempre, es más podría reemplazar el sol con un agujero negro que tenga la misma masa”, señaló.

Una comparación visual de tamaños: desde el Sol hasta el agujero negro más grande descubierto. La masa de TON 618 supera la masa solar en 66 mil millones de veces, y su radio de Schwarzschild es 2,7 veces la distancia del Sol a Plutón. pic.twitter.com/a7xeDGRTyb — 1azarito 👀 (@1azarito) May 6, 2023

No obstante, el gran problema sería que sin el sol no existiría vida pero los planetas no se dirigirían hacia él (agujero negro).

¿Qué es un agujero negro?

Los agujeros negros son los restos fríos de estrellas tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza. En cambio, los agujeros negros son la última fase en la evolución de enormes estrellas que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol.