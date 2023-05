Peso Pluma, el número uno en Spotify, a esto se dedicaba antes de ser cantante

Hassan Emilio Kabande Laija, cantante de música mexicana mejor conocido como Peso Pluma, se posiciona como el artista más escuchado en Spotify por su canción “Ella baila sola”, a dúo con el grupo Eslabón Armado. Pero antes de llegar ello, su vida era muy distinta.

A través de un video que colgó a YouTube ofrece detalles de su “día como profesionista”. Es un video donde el cantante cuenta su experiencia laborando en la cocina de un restaurante. Definitivamente facturaba haciendo algo muy diferente a lo que se dedica hoy día.

Antes que sea toda una celebridad, trabajó en el restaurante ‘Antojitos Mexicanos Doña Alicia’ ya que en su momento laboró como mesero en la ciudad de Nueva York.

“Mi primer trabajo fue de mesero, llegué a todos lados de Nueva York. En la pequeña Italia hay un restaurante italiano”, contó Peso Pluma, que grabó el video cuando tenía 17 años.

“Buenos días, soy Hassam Kabande, y este es mi día como profesionista”, menciona el artista para comenzar su video. También, dice que sus principales tareas fueron preparar los vegetales, estar al tanto de los alimentos y repartirlos.

“Bueno pues, yo me desempeñé partiendo verduras y todo lo que es el área de la comida. Me desempeñé también en repartir la comida dentro del restaurante”.

También explica algunas zonas del lugar y para qué ocupaba cada cosa, como el microondas. “Aquí poníamos lo que viene siendo las verduras, aquí calentamos la comida, las ollas, lo que viene siendo todo este restaurante”, dice. Finalmente, cierra la grabación diciendo: “En lo particular sí me gustó el trabajo, sí me gustó todo lo que trae el trabajo, pero no estudiaría gastronomía”.

Hasta en construcción

Hassam Emilio también llegó a trabajar en el área de la construcción, y ganaba USD 200 laborando bajo el sol de Estados Unidos.

Millonario

En la actualidad Hassam es millonario y gana su dinero haciendo lo que más le gusta: cantar. Sin embargo, no es muy fanático de su propia voz.

Peso Pluma es la sensación de momento. Ahora, es el intérprete de ‘Ella baila sola’ y uno de los artistas más cotizados del mundo, competiendo incluso con celebridades de la talla de Bad Bunny y Miley Cyrus.

De hecho, parte de ese éxito lo llevó a interpretar su más famoso tema en el programa de Jimmy Fallon. Aunque se generó una polémica porque el autor de la canción, quien es miembro de Eslabón Armado, lo enfrentó por no “darle el crédito”.