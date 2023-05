“No saben cuánto esfuerzo me tomó” Peso Pluma envuelto en una nueva polémica debido a la canción ‘Ella baila sola’

El nuevo fenómeno mundial de música mexicana Peso Pluma es acusado por uno de los productores de “Ella baila sola " de llevarse todo el crédito. “No recibí crédito pa´mi rola” indicó Pedro Tovar en sus redes sociales. Esto se debe a que la composición de la canción se venía produciendo desde hace algún tiempo, siendo Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) tan sólo el que pusiera la voz.

“La canción Ella baila sola, para que todos sepan, yo la escribí, no digo que no, Peso Pluma la subió machín, lo digo como es, pero esa canción yo la escribí y tuve que hacer un chingo de falsos para esa rola, no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción”, añadió.

Recordemos que el éxito “Ella baila sola” colocó a Peso Pluma en el Top 50 del mundo en Spotify, logrando durante unos días colocar su tema como el Top 1 de canciones en el mundo, superando a proyectos de Bad Bunny o Miley Cyrus.

El autor y compositor, Pedro Tovar, afirmó que @_PesoPluma no le dio créditos en su canción “Ella Baila Sola”. pic.twitter.com/AmtKS6r9dL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 2, 2023

Esto es lo que gana Peso Pluma por ser el número en Spotify y destronar a Bad Bunny

Peso Pluma, el nuevo fenómeno de la música regional mexicana, le arrebató el puesto número uno en Spotify al puertorriqueño Bad Bunny con su tema Ella baila sola. Aquí te contamos cuánto ganó el artista por este hit.

Para quienes no saben, el artista de regional mexicano suma un total de siete sencillos en el ranking de la lista Top50: Global. Con este logro, Peso Pluma se convierte en el artista más escuchado a en el ámbito mundial en la plataforma, superando a famosos como: Miley Cyrus, Karol G, Harry Styles, Bad Bunny, Shakira, Rosalía y otros.

Según el portal Digital Music News, Spotify paga a los artistas entre USD 0,003 y 0,005 por reproducción. Mientras que YouTube cancela cerca de USD0,00069.

Por ejemplo, si tomamos en cuenta que la canción Ella baila sola registra 216.329.765 reproducciones en Spotify y multiplicamos por USD 0,003 desciframos el misterio. Peso Pluma recibió USD 149.267.538 en ganancia únicamente por este sencillo.