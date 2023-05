‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3′: ¿cómo lucen los actores de la película sin caracterización?

Desde su aterrizaje en la pantalla grande el 5 de mayo, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está conquistando a las audiencias con una emocionante historia está escrita y dirigida por James Gunn.

Al comienzo de la última entrega sobre el equipo de superhéroes creado por Marvel Comics, los Guardianes están instalados en Knowhere, pero su estabilidad es alterada por el pasado de Rocket.

Con el fin de salvarle la vida, Peter Quill reúne al grupo para embarcarse en una muy arriesgada misión que, en caso de no poder consumarse con éxito, podría llevar a la destrucción de la banda.

Al igual que en cintas previas, los actores se sometieron a un proceso de transformación con maquillaje, vestuario y tecnología para transformarse en sus personajes en este largometraje.

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' marca el final de la trilogía sobre el equipo de superhéroes | Marvel Studios

El look de los actores de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en la vida real

Gracias a esto, la mayoría del elenco logró meterse literalmente en la piel de sus roles en esta producción de Marvel Studios y se distanció bastante de su apariencia normal en la vida real.

Por esto, a continuación, te mostramos cómo lucen los actores sin la caracterización con la que aparecen en la última película estrenada del Universo cinematográfico de Marvel:

Chris Pratt – Peter Quill / Star-Lord

El actor Chris Pratt luce casi idéntico en la vida real a cómo se ve en la piel de Peter Quill, un mitad humano, mitad Spartoi. Y es que, a excepción del largo y color de su barba y cabello, es el mismo.

Chris Pratt en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Zoe Saldaña – Gamora

En Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Zoe Saldaña se transforma por completo para ser Gamora. Fuera del set, no es verde sino morena y su cabello es chocolate, pero mantiene sus rasgos y complexión.

Zoe Saldaña en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Dave Bautista – Drax

La apariencia del histrión Dave Bautista también resulta alterada para su papel de Drax. En la vida real, no luce tan distinto de su personaje, aunque su piel no es azul y sus ojos son marrones.

Dave Bautista en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Karen Gillan – Nébula

La estrella Karen Gillan pasa por un proceso que altera totalmente su imagen real para interpretar a Nébula. Lejos del filme, se ve radicalmente distinta con su tez blanca, ojos verdes y cabellera roja.

Karen Gillan en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Pom Klementieff – Mantis

La intérprete Pom Klementieff se distancia por completo de la apariencia de Mantis en su realidad. Además de que no tiene antenas ni ojos extragrandes, porta una melena rubia en un corte bob.

Pom Klementieff en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Sean Gunn - Kraglin Obfonteri

El artista Sean Gunn llevó un look alejado de su aspecto normal, aunque no de forma drástica, para ser Yondu Udonta. Y es que, fuera de la cinta, luce un cabello gris, barba corta y un estilo relajado.

Sean Gunn en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Chukwudi Iwuji - Alto Evolucionador

El histrión Chukwudi Iwuji atravesó una transformación ligera para encarnar al Alto Evolucionador. En su día a día, lleva un corte de cabello corto y apuesta por looks elegantes con los que se distingue.

Chukwudi Iwuji en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Will Poulter - Adam Warlock

El galán Will Poulter no se aleja tanto de su físico real para dar vida a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3. Aunque claro que no es dorado ni tiene una gema en la frente en su vida diaria.

Will Poulter en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

Elizabeth Debicki – Ayesha

La actriz Elizabeth Debicki también se convierte en una criatura dorada para interpretar a Ayesha en el filme. Lejos del set, derrocha belleza con su piel sin pintar ni los trajes de la suma sacerdotisa.

Elizabeth Debicki en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la vida real | Marvel Studios / Instagram

¿Qué hay de Groot y Rocket?

En cuanto a Groot y Rocket, cabe recordar que son creados por computadora, por lo que los actores detrás de estos personajes de la trilogía no sufrieron una metamorfosis para darles vida.

En el caso del primero, su voz en inglés pertenece a Vin Diesel, como conocen los fans. Mientras, el segundo fue llevado a la pantalla con las voces de tres actores en Guardianes de la Galaxia 3.

Vin Diesel presta su voz a Groot en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'| Marvel Studios / Instagram

Bradley Cooper fue el encargado de facilitarle la voz a Rocket en su etapa adulta. Los seguidores de la saga saben bien que el intérprete ha llevado a cabo esta labor desde la primera película.

El segundo en doblar al personaje fue Sean Gunn. El actor le dio su voz en las escenas de su juventud. A la par, trabajó en el set para proporcionar la captura de movimiento del cuerpo del rol.

Sobre este último trabajo, no se trata de nada nuevo pues venía desempeñándolo desde el comienzo de la franquicia. Por último, Noah Raskin dio voz Rocket cuando era un bebé.

Bradley Cooper y Sean Gunn son las voces principales de Rocket en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'| Marvel Studios / Instagram

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya está disponible en las salas de cine.