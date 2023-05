¿Es igual? Este cantante se proclama como el heredero de la brillante voz de Freddie Mercury

Después del fallecimiento de Freddie Mercury (cantante principal de Queen) se creía que nunca íbamos a poder escuchar su brillante voz otra vez. Marc Martel dispone de un registro de voz muy cercano al del cantante de ‘Queen’ y lo mostrará en vivo en concierto el 9 de mayo en un show denominado ‘One Vision of Queen: feat Marc Martel’

“Freddie Mercury me ha hecho mejor músico y ahora siento que estoy tocando mejor el piano. Explorar sus rangos vocales, desde los más altos y hasta los más profundos me llevó a buscar nuevos matices y posibilidades en mi voz”, indicó Martel.

Marc Martel realizó las voces de Freddie Mercury en la película de ‘Bohemian Rhapsody’ y actualmente esta realizando un tour por toda Latinoamérica, podremos disfrutar de su show en nuestro país el 11 de mayo.

Freddie Mercury: integrante de Queen habla sobre secuela de Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody, película biográfica del cantante de Queen, Freddie Mercury, fue estrenada a finales de 2018 y tuvo un increíble éxito al recaudar más de $ 900 millones en el mundo y ganó cuatro Premios de la Academia, incluido el Mejor Actor por Rami Malek (protagonista). Tras ello comenzaron los rumores de una posible secuela justamente el legendario guitarrista de la banda, Brian May, despejó la duda.

Freddie Mercury quien fue líder de la banda Queen

En una entrevista para Rolling Stone, May aseguró que es poco probable que suceda la secuela de Bohemian Rhapsody. «No creas que no pensamos en eso (…) Hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil«, dijo.

Aunque, la prestigiosa revista señaló que si ocurre un seguimiento se centraría en los últimos años de Mercury, pues Bohemian termina en 1985 con Freddie al enterarse de que ha contraído el VIH. «No creo que sea algo alentador (…) No digo que sea imposible porque hay una gran historia allí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento», agregó Brian.