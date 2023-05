¡100 mil toallitas sanitarias exige Manuel Turizo para su tour! ¿Cuáles son sus otras sorprendentes exigencias?

El cantante colombiano Manuel Turizo se presenta el próximo 10 de junio en Santo Domingo. Para que esto pueda suceder, el artista solicito a los productores del concierto una lista de objetos con tal de poder presentarse, 100.000 toallitas sanitarias sería lo que sorprenda a sus fans debido a que no se sabe la razón de su decisión.

La lista de pedidos que se ha vuelto viral en redes sociales sigue con botes de basura. No solo con esto, el cantante colombiano pidió que en su lugar de reposo tenga aire acondicionado o calefacción, en caso de ser necesario y una excelente iluminación.

Recientemente el cantante Manuel Turizo concedió una entrevista al locutor puertorriqueño Jorge Pabón, mejor conocido como ‘El Molusco’, en la que habló sobre el tema que tiene en colaboración con Shakira y que lleva por título ‘Copa Vacía’.

Y es que muchos de los fanáticos de ambos artistas se quedaron a la espera del lanzamiento del tema del que ya se había filtrado un extracto y que dejó a muchos con ganas de más, pero el lanzamiento de ‘TQG’ de Karol y Shakira habría sido la pausa que tuvo la canción para esperar su salida oficial.

“Te voy a contar, me han preguntado desde que se hizo viral esa noticia, me han preguntado y yo no he querido responder nada a nadie, porque la verdad… el tema no es mío en realidad, el tema es de ella, yo no se lo había dicho a nadie, te lo estoy diciendo a ti aquí, el tema es de ella en realidad. Entonces, como que es ella la que decide en qué momento lo quiere sacar y en qué momento no lo quiere sacar”, dijo Manuel Turizo.