Katy Perry es viral por tropezar y no hallar su asiento en coronación de Carlos III

Celebridades que asistieron a la coronación del rey Carlos III de Inglaterra Katy Perry (Jane Barlow/Pool Photo via AP) (Jane Barlow/AP)

Katy Perry se notaba confundida al no encontrar el asiento que le tocó en la coronación del rey Carlos III. El momento fue aprovechado por las cámaras y por los usuarios de Twitter, quienes han hecho toda clase de memes, bromeando con la actitud “perdida” de la cantante.

La artista fue una de las celebridades invitadas a la ceremonia y este domingo ofrecerá un concierto en festejo por la coronación del monarca británico y su esposa Camila, reina consorte.

Katy Perry sale de la Abadía de Westminster tras la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Gareth Cattermole/Pool Photo via AP) AP (GARETH CATTERMOLE/AP)

La intérprete de ‘Part of me’ llegó a la Abadía de Westminster, pero no sabía cuál era su asiento, así que caminaba de un lugar a otro, miraba a todos lados sin saber a dónde ir, y preguntaba a los asistentes para saber dónde le tocaba sentarse.

Críticos de moda calificaron como acertado su look en el evento. Lució un traje color lavanda, de Vivienne Westwood. Tenía un gran tocado que le tapaba parte del rostro y guantes que le cubrían hasta el antebrazo.

“¡Fue un honor poder ver cómo se hace historia hoy en la coronación del rey Carlos III! Estoy muy agradecido de haber sido invitado por el Rey en nombre del @thebritishasiantrust y su Fondo de Protección de Niños, una organización en la que he creído profundamente y he tenido la suerte de apoyar durante los últimos 3 años. Gracias @viviennewestwood por hacerme sentir tan encantadora en lavanda”, dijo Perry en su cuenta de Instagram, con fotos de su look.

Bromas y memes

Los memes y bromas sobre la actitud de Katy Perry, no tardaron por parte de los usuarios en la red social Twitter. A esto se sumó el hecho de que tropezó en las afueras de la Abadía.

Cuando te invitaron a una fiesta y no conoces a nadie #KatyPerry #Coronation pic.twitter.com/EIsQUymuoC — Chisme de Peluquería (@carlosrodas2002) May 6, 2023

“Más perdido que Katy Perry en la coronación de Carlos III”, “Katy Perry eres tú en el primer día de facultad, buscando tu sitio”, “más perdido que el barco del arroz o más perdido que Katy Perry en una coronación”, “ya podemos cambiar la frase ‘estar más perdido que un pulpo en un garaje’ por ‘estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III’”, “antes se decía ‘más perdido que perro en cancha de bochas’ o que ‘turco en la neblina’. Ahora se dice ‘más perdido que Katy Perry en la coronación de Carlos III’”, fueron algunos de los tuits de los usuarios.

Lo que más voy a recordar de la coronación de Carlos y Camila fue el tropiezo de Katy Perry en la Abadía de Westminster#KatyPerry #Coronation pic.twitter.com/8MfhVKTWAX — Miau-Vader (@MiauVader) May 6, 2023

El portal Page Six recordó que Carlos III conoció a Perry durante un evento en Mumbai en 2019. Un año después, él la nombró embajadora de British Asian Trust.

“La organización sin fines de lucro fue cofundada por el rey para abordar la pobreza en el sur de Asia”, dice el referido medio.