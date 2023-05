Ed Sheeran ganó juicio por presunto plagio y lanza nuevo álbum

El cantante británico Ed Sheeran fue absuelto de la acusación por plagio que enfrentaba por su éxito ‘Thinking Out Loud’. La demanda fue interpuesta en 2017 por la familia de Edward Townsend, co-autor del tema ‘Let’s Get it On’. interpretada Esta canción, interpretada por Marvin Maye, salió en 1973.

El músico Ed Sheeran se prepara para hablar con medios de comunicación fuera de una Corte Federal en Nueva York tras ganar su juicio por violaciones a los derechos de autor el jueves 4 de mayo de 2023 en Nueva York. Un jurado federal concluyó que Sheer AP (John Minchillo/AP)

Este 4 de mayo, la corte de Manhattan resolvió que el ícono del pop no transgredió los derechos de autor de la canción de Maye. Y ratificó que Ed Sheeran creó su canción ‘Thinking Out Loud’, de manera “independiente”.

La decisión se tomó después de dos semanas de juicio. Durante el proceso legal el británico entonó con una guitarra frente al jurado su éxito, con el fin de demostrar que no existía plagio alguno en la “progresión de acordes” de ambos temas.

Tras el veredicto de la corte, el ganador del Premio Grammy en 2016 a la ‘Canción del Año’ declaró sentirse “muy feliz con el resultado” Y añadió: “pero al mismo tiempo estoy muy frustrado de que se permita que demandas infundadas como esta lleguen a los tribunales”.

Recordemos que hace varios días el cantante británico causó revuelo en redes sociales al afirmar que se retiraría de la música si perdía este juicio. “Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”, señaló Ed Sheeran, según el reporte de Pop Rock.

El video "Shape of you", del cantante Ed Sheeran, fue un éxito mundial. (Foto: Ed Sheeran/YouTube)

Recordemos que anteriormente el músico ya se enfrentó a la misma acusación, en aquella ocasión por su éxito ‘Shape Of You’ en Reino Unido. Y al igual que ahora Sheeran ganó el proceso al no comprobarse que existía plagio de su tema con la canción “Oh Why” del artista Sami Switch.

La faceta más vulnerable de Ed Sheeran se revela en su nuevo álbum

Este 5 de mayo Ed Sheeran lanzó su nuevo proyecto discográfico titulado “Subtract”. Se trata de un álbum que recoge 14 videos musicales de lo que, según el artista “hace que todos nos sintamos menos solos cuando nos damos cuenta de que nuestros más vergonzosos y oscuros sentimientos son cosas por las que todo el mundo pasa.” , escribió a través de Instagram.

De esta manera, el cantante británico confiesa “darle sentido a las cosas que pasan dentro de mi cabeza”.