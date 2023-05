Amber Heard se retira de la actuación tras polémico juicio contra Johnny Depp: así es su nueva vida lejos de Hollywood

Tras casi un año del polémico juicio que perdió en contra de su exesposo Johnny Depp, la actriz Amber Heard supuestamente, se fue de Hollywood y se mudó a Madrid, España.

“Puedo revelar que Heard dejó Hollywood y se mudó discretamente a España con su pequeña hija Oonagh”, reveló la periodista Alison Boshoff en un artículo, publicado en Daily Mail.

Indicó que un amigo de la actriz afirmó que ella es bilingüe en español “y que está feliz allí, criando a su hija lejos de todo el ruido”.

Amber Heard comparte con su hija en un pueblo en la isla de Mallorca

No es para menos, pues tras el resultado del juicio en contra de su exesposo, siguió siendo blanco del foto mediático en Estados Unidos.

En un principio, distintos medios del espectáculo reseñaron las estadías de Heard en España, pero ahora, al parecer, es permanente, o al menos por un buen tiempo, ya que según asegura Boshoff, la artista vendió su casa de Yucca Valley, California, en julio del año pasado por 1,1 millones de dólares; y compró una nueva en las afueras de Madrid con Oonagh.

“No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado”, dijo su amigo, según el artículo de Daily Mail.

Su novia

El referido artículo destaca que no se sabe si Heard sigue con su novia Eve Barlow. Asegura que la mujer se quedó en Los Ángeles, donde trabaja como escritora.

Mientras tanto, la actriz se mantiene alejada de Hollywood. No trabaja desde 2021 cuando filmó Aquaman And The Lost Kingdom. El alejamiento también lo tiene con los medios de comunicación, a quienes no ha declarado sobre aspectos de su vida personal.

ARCHIVO - Los actores Amber Heard y Johnny Depp mientras el jurado sale de la sala para almorzar en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Fairfax, Virginia, el 16 de mayo de 2022. Un nuevo documento judicial presentado el viernes 8 de julio d AP (Steve Helber/AP)

Con la mudanza, deja atrás todo el bullicio, tras el juicio contra Depp que terminó en junio del 2022.

El portal Marca recordó que en ese entonces, el juez falló a favor del actor y le ordenó a ella que le pagara a él la cantidad de 10 millones de dólares por pagos compensatorios y 350 mil dólares por daños punitivos por difamarlo en un artículo que ella escribió para The Washington Post.

Heard rechazó la sentencia del juez y solicitó un nuevo juicio, alegando que no había pruebas suficientes.