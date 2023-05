Abuelita mantiene un cuarto cerrado durante 20 años y al abrirlo sus familiares se sorprenden con el hallazgo

Una usuaria en TikTok identificada con el usuario @dayanneflorsa compartió un par de videos que se han vuelto virales, luego de que indicara que abriría el cuarto de su abuela que tenía 20 años cerrados. La señora le dijo a sus familiares que la casa ocultaba un cuarto con artículos personales de ella que, hasta ahora, nadie había abierto.

Lo que encontraron sorprendió a los familiares y dejó espantados a más de uno en las redes sociales. toda la experiencia fue compartida en TikTok, donde no tardó nada en hacerse viral.

En los videos se ve a Dayanne Flores sosteniendo el teléfono mientras graba y en los cuáles nos muestran que están removiendo unos muebles cuando de pronto se ve una puerta de madera que está fuertemente sellada: “nos tocó abrir este cuarto que, según mi abuelita, tenía más de 20 años cerrado”.

Lo siguiente es que un hombre de chemise azul jala una soga que sale de la puerta, y se abren una especie de sellos desde la parte inferior de la misma: “fue el cuarto de mi bisabuelita y cuando falleció se cerró y nunca se volvió a abrir”, cuenta Dayanne mientras el hombre intenta abrir la puerta.

En el siguiente video, que Dayanne identificó en TikTok como ‘Parte 2′, el hombre sigue lidiando con la forma de hacerse paso dentro del cuarto sellado: “tuvimos que cortar el lazo y abrir la puerta con fuerza ya que tenía llave”, hecho esto, se lanzó sobre esta para forzar la apertura y al primer intento consiguieron entrar.

¿Qué encontraron?

Lo que encontraron los dejó consternados, pues el espacio estaba repleto de un sin número de imágenes católicas, lo cual hizo que el ambiente se llenara de un aura extraña. “adentro había muchas cosas religiosas, muchas cosas amontonadas”.

La usuaria explicó que el cuarto iban a desalojarlo para realizar algunas remodelaciones en el y poder utilizar el espacio. A pesar de la viralización de los videos, muchos son los usuarios que no creen la historia, por lo limpia que estaba la habitación, aunque tuviera objetos acumulados.

No les creo que no abrieron ese cuarto antes”, “demasiado limpio sin polvo para llevar 20 años. Bien fake”, “la falta de polvo me hace dudar”, “20 años sin abrir y no tiene telarañas y está limpio. No creo”, “¿esas figuras religiosas no se cayeron con los temblores que hubo en los últimos años? Para mí que ya lo habían abierto antes”, fueron algunos de los comentarios de muchos incrédulos.