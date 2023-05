¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars?

Hasta ahora son once las ediciones de la historia creada por George Lucas las que han enamorado a varias generaciones y que de seguro su pasión perdurará a lo largo de los tiempos, pero pocos son los que saben que este jueves 4 de mayo se celebra mundialmente el día de Star Wars.

La mítica saga fue lanzada en 1977 y logró una popularidad tan grande que aun hoy en día sigue contando con fanáticos a lo largo de todo el mundo. Pero a pesar que pronto se cumplirá medio siglo desde su primera publicación, recién en mayo de 2011 fue que se instauró la conmemoración del día y 12 años después hay muchos que ni se han dado cuenta que existe.

Razón de la fecha conmemorativa

En Latinoamérica, México es el país que más se destaca entre los fanáticos que celebran el Día de Star Wars y esta iniciativa es celebrada de distintas maneras por los fanáticos, desde celebraciones masivas en distintos lugares, maratones con pesonas disfrazadas hasta personas que tratan de ver durante 24 horas única y exclusivamente varias de sus películas.

El día fue seleccionado debido a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: “May de force be with you”, que traducida al español sería “Que la fuerza te acompañe”. Esta es muy parecida a “May the fourth (4th) be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe”.

La misma fue lanzada por Toronto Underground Cinema, una popular cadena de cines de Canadá, que organizó un festival en que se proyectaron todas las películas de Star Wars y con el paso del tiempo los fanáticos hicieron que se establezca como el día internacional, siendo las redes sociales un rol central para conmemorar esta jornada y divulgar todo para que cada año se sumen más personas.