Marco Antonio Regil se autodenomina sapiosexual: ¿Qué significa?

En la actualidad, Marco Antonio Regil es uno de los conductores más reconocidos a nivel internacional.

Por muchos años, fue uno de los galanes más cotizados, y aunque tuvo algunas relaciones, actualmente está soltero.

A sus 53 años, ha confesado que está disfrutando de su tiempo en soledad, por lo que no está en busca de una pareja.

La revelación de Marco Antonio Regil

Algo que ha llamado la atención recientemente es que el presentador de televisión compartió que se considera sapiosexual.

“Una mujer que trabaje en sí misma habla diferente, existe un término que no muchos conocen que se llama sapiosexual”, declaró en una entrevista con Pati Chapoy, para el programa “Ventaneando”.

Además, Regil complementó el término, para dejar una idea más clara entre sus fans.

“Sapio es de mente y sexual. O sea a mí me excita una conversación inteligente y consciente, a mí me gustan las mujeres conscientes y me gustan los amigos conscientes, incluso me gusta compartir con gente consciente”, agregó.

¿Qué es la sapiosexualidad?

Para complementar las declaraciones del artista, la sapiosexualidad es un concepto relacionado con la identidad sexual, que se caracteriza por la atracción, ya sea sexual o romántica, hacia las personas en función de su inteligencia, que puede ser independiente del género o sexualidad de los sujetos.

Aunque cabe resaltar que el también conferencista no especificó si en función de este término también se ha sentido atraído por algún hombre.

Marco Antonio Regil ha disfrutado de su soltería

Desde hace más de una década no se le conoce ninguna novia al artista, aunque en su historial amoroso hay mujeres como Adamari López, Silvia Salgado y Laura Elizondo.

Hace algunos meses se le relacionó con Ingrid Coronado, pues los dos han tenido una gran conexión, gracias a que tienen una forma de pensar muy similar.

Al final, ambos negaron cualquier tipo de romance y aseguraron que sólo son grandes amigos.