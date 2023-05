La presentación en el Super Bowl de Rihanna fue la más vista en la historia

El regreso de Rihanna a los escenarios el pasado 12 de febrero luego de bastante tiempo de ausencia por su primer embarazo fue en su momento una verdadera revolución mediática y gracias a su imponente show en el medio tiempo del Super Bowl LVII, más su notable pancita que confirmó la espera de otro bebé, se llevaron todos los flashes del evento.

En el breve show estuvieron sus hits más exitosos, acompañados todos con sus respectivas coreografías a pesar de su segundo embarazo. Habían pasado cinco años desde su última presentación, pero la espera valió la pena. Su entrada fue espectacular: vestida de rojo, y rodeada de bailarines de blanco, mientras a su alrededor el juego de luces y el movimiento de las plataformas eran espectaculares.

Ahora, a casi tres meses del espectáculo, el sello disquero responsable de la cantante nacida en Barbados, confirmó mediante su cuenta de la red social, Twitter, que dicha presentación musical generó estadísticas impactantes que la catalogaron hasta los momentos como la más vista en la historia de la televisión.

.@Rihanna's Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp — Roc Nation (@RocNation) May 2, 2023

Récord absoluto

Los temas “Bitch Better Have My Money”, “Phresh Out The Runway”, “Where Have You Been”, “Only Girl We Found Love + S&M”, “Rude Boy”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All The Lights”, “Run This Town”, “Umbrella” y “Diamonds”, deleitaron a los 67.827 asistentes en el estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Pero la cifra de todos los televidentes es verdaderamente impresionantes e históricos, así lo informó Roc Nation. El tuit indicó que: “Nielsen corrigió un error de informe inicial, lo que resultó en que esta actuación de medio tiempo fuera la más vista en la historia con 121.017 millones de televidentes”.

De esta manera, la actuación de Rihanna fue el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia, superando y dejando en el segundo lugar a la californiana, Katy Perry, cuando en el 2015 generó 121 millones.