Inteligencia artificial: así se vería Cuenca al estilo Star Wars

“Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana” existía una ciudad llena de color, cultura, excelente gastronomía y espectaculares paisajes. Bueno, al menos así sería la introducción de una película más de Star Wars si este universo se desarrollaría en Cuenca (Ecuador).

Gracias a la inteligencia artificial y al artista José Pérez podemos conocer en breves cuatro imágenes el cómo se vería la “Atenas del Ecuador” en el mundo de la Guerra de las Galaxias.

Cuenca en la inteligencia artificial @Pepelusap

En las cuatro creaciones se aprecia a la Catedral como la gran protagonista mientras que los sables de luz fungen como los principales herramientas de los “morlacos”. Así mismo, las montañas se mantienen y las naves espaciales de la República surcan los cielos.

Las recreaciones se realizan en este 04 de mayo que se celebra el Día Mundial de Star Wars. La celebración se debe a la expresión “May the fourth” que data de 1978.

Cuenca en el universo Star Wars @Pepelusap

Pero fue el 4 de mayo de 1979 cuando tuvo lugar el primer registro conocido de “May the 4th Be With You” para marcar la fecha, pues coincidió con el día en que la nueva primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, asumió el cargo ese día, y otro inteligente periodista de The London Evening News declaró en un anuncio de página completa: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations!”

Cuenca en la inteligencia artificial @Pepelusap

Marcó un antes y un después

Star Wars es conocida por sus innovadores efectos especiales, además de la épica banda sonora compuesta por John Williams. Todos los 4 de mayo son usados para lanzar nuevos anuncios de esta franquicia.