Estos son los artistas que ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll

Luego de semana de votaciones, se acabó la espera para conocer quienes serás las agrupaciones y artistas que ingresarán en la edición del 2023 en el selecto grupo del Salón de la Fama del Rock & Roll en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

El gran ganador y el más esperado a ingresar fue difunto artista George Michael, tras adjudicarse la victoria en el voto de los fans en la lista de todos los nominados, característica fundamental para integrar el exclusivo club de músicos. Conoce a a continuación todos los nuevos integrantes.

Nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll

Los ganadores y privilegiados que serán reconocido a lo largo de la historia por influenciar con sus ritmos y letras la historia de la música son George Michael, Willie Nelson, Missy Elliott, Rage Against the Machine, Sheryl Crow, The Spinner y Kate Bush.

Por su parte, Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin recibirán el Musical Excellence Award mientras que DJ Kool Herc y Link Wray recibirán el Musical Influence Award. Don Cornelius recibirá el Ahmet Ertegun Award, que reconoce a los representantes más influyentes en la industria musical. La ceremonia tendrá lugar en Brooklyn, Nueva York, el 3 de noviembre.

George Michael, entrará al club en el mismo año que se celebran las cuatro décadas del disco debut de Wham!, agrupación musical que lo llevó a la cúspide del estrellato junto al cantante británico, Andrew Ridgeley. Para los californianos Rage Against the Machine, la premiación tiene un sabor distinto al resto, ya que esta fue la sexta nominación y finalmente, aunque muchos especialistas dudaban si en algún momento podían ingresar, el gran objetivo se pudo lograr.

Entre los nombres que no pudieron ingresar y tendrán que esperar la edición del próximo 202, se destacan Iron Maiden, Soundgarden y los Joy Division / New Order. Cabe recordar que, para poder ser nominados, los artistas o grupos tienen que haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación.