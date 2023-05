Ed Sheeran se enfrenta a nueva demanda por plagio: conoce otros casos famosos de presunta copia musical

Durante una presentación que tuvo en vivo el cantante británico, Ed Sheeran, se le ocurrió la idea de mezclar su éxitoso tema, Thinking Out Loud con el clásico del Soul, Let’s Get it On, provocando una nueva demanda por plagio.

Los herederos de Ed Townsend, compositor del tema ‘Let’s Get it On’, Kathryn Townsend Griffin, Helen McDonald y Cherrigale Townsend, piden $100 millones alegando que Sheeran copió ciertos detalles para componer ‘Thinking Out Loud’.

En su presentación con la corte, el cantante dijo sentirse muy indignado porque se cuestione sus capacidades como compositor. “Si eso sucede, termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya”, expresó el cantante Ed Sheeran al jurado en el juicio por violación a derechos de autor.

Casos famosos de plagio musical

El caso de Sheeran se une a una larga lista de juicios donde se enfrentan artistas por presunto plagio.

El plagio musical es una práctica común en la industria de la música y ha sido objeto de numerosos casos legales y controversias a lo largo de los años. Aquí te recordamos algunos de los casos más famosos de plagio musical:

“Stairway to Heaven” de Led Zeppelin : En 2016, la banda fue acusada de plagiar la introducción de su canción de 1971 de la canción “Taurus” de Spirit. A pesar de la similitud, el jurado decidió en favor de Led Zeppelin.

: En 2016, la banda fue acusada de plagiar la introducción de su canción de 1971 de la canción “Taurus” de Spirit. A pesar de la similitud, el jurado decidió en favor de Led Zeppelin. “Blurred Lines” de Robin Thicke y Pharrell Williams: En 2015, los artistas fueron acusados de plagiar la canción “Got to Give It Up” de Marvin Gaye. El jurado decidió que la canción de Thicke y Williams tenía similitudes notables y les otorgó a los herederos de Gaye una compensación de $7.4 millones.

“My Sweet Lord” de George Harrison: En 1971, Harrison fue acusado de plagiar la canción “He’s So Fine” de The Chiffons. A pesar de la similitud, el juez decidió que Harrison no había plagiado intencionalmente y se le permitió seguir utilizando la canción.

En 1971, Harrison fue acusado de plagiar la canción “He’s So Fine” de The Chiffons. A pesar de la similitud, el juez decidió que Harrison no había plagiado intencionalmente y se le permitió seguir utilizando la canción. “Ice Ice Baby” de Vanilla Ice: En 1990, Vanilla Ice fue acusado de plagiar la canción “Under Pressure” de Queen y David Bowie. Vanilla Ice llegó a un acuerdo extrajudicial con los titulares de los derechos de autor de “Under Pressure”.