Clara Chía reaparece feliz celebrando en una fiesta mientras Piqué estaba con sus hijos en Miami

Gerard Piqué viajó a Miami por primera vez para ver a sus hijos luego que se mudaran con su madre, Shakira, y como parte del acuerdo de custodia firmado entre ambos. El catalán tiene derecho a ver a Milán y Sasha al menos 10 días de cada mes, y ha hecho lo propio para eso.

Clara Chía de fiesta en Barcelona, mientras Piqué estaba en Miami

Mientras el español estaba en tierras americanas, su novia, Clara Chía Martí, fue vista en una fiesta en Barcelona, y han salido a la luz del Internet varias fotografías de ella disfrutando la vida, situación que ha dado la vuelta al mundo y se ha vuelto tendencia.

Días atrás, Gerard Piqué fue fotografiado en el aeropuerto de Miami con un look un poco descuidado, situación que resaltó. Sin embargo, no solamente fue a ver a sus hijos, a quienes no veía desde que se mudaron a Estados Unidos, sino también fue a hablar con Shakira de ciertos términos de su acuerdo de custodia.

Clara Chía no extraña a su novio, Gerard Piqué

Gerard Piqué viajó solo sin la compañía de Clara Chía, pues, al parecer, ni los hijos ni Shakira quieren verla ni en pintura. Sin embargo, el encargado de estar pendiente de los pasos de la española ha sido el paparazzi Jordi Martin, y sorprendió a muchos con fotos inéditas de la joven de 24 años de edad, quien no extrañó al catalán, y se fue de fiesta con unas amigas en las calles de Barcelona.

Mientras Gerard Piqué estaba desayunando con sus hijos en Miami, su novia, Clara Chía, disfrutaba de una tarde de fiestas en Barcelona, por lo que varios internautas afirmaron que no extrañaba a su novio.

Las imágenes más bonitas de Clara Chia. ¡Preciosa! 😍🥰❤💅💋💕❣ pic.twitter.com/iSciBsA81c — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

Además, el paparazzi no solo reveló lo que hizo la española en la ausencia de su novio, sino que también mostró fotos inéditas de Clara Chía.