Christian Nodal revela cuál quiere que sea el nombre de su bebé

El cantante Christian Nodal se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues pronto se convertirá en padre junto a su actual novia Cazzu.

El intérprete de “Adiós amor” decidió sincerarse, y compartir algunos detalles de la espera.

Christian Nodal está en busca de nombre

Antes de que revelara el género de su hija, el artista compartió que ya tenía un nombre, en caso de que fuera niño, aunque ahora se sabe que, por el momento, no lo usará, pues tendrá una pequeña.

“Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y niña, pues no sé, ahí si no sé”, declaró Nodal a un programa colombiano.

Luego de revelar que será una bebé, el cantante confesó que planea quitarse los tatuajes, pues desea que ella lo conozca tal cual es.

Cazzu presume la ropita de su hija

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la rapera mostró que ya cuenta con algunas prendas que usará su bebé, destacando que tendrá un look inspirado en su propia música.

Aunque no dejó en claro si la ropa la mandó a hacer ella, algunos señalan que se trata de un regalo de los fans.

Esta es la publicación de Cazzu.

El embarazo de Cazzu

Hace unas semanas, la cantante dio la noticia en un show que tuvo en la Arena Movistar, en su natal Argentina, al mostrar su pancita de embarazo.

Mientras que Christian confirmó que sería papá, durante un concierto que dio en la Feria de San Marcos, en México.

En repetidas ocasiones, Nodal se ha mostrado feliz de poder compartir con la rapera, y ahora está feliz porque se convertirá en padre, entrando a una nueva etapa.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuándo nacerá la pequeña, pero se espera que sea a mediados de este 2023.