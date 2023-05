¡Se lo tenía guardado! Brayan de la Torre, ex de Mafer Pérez también presume de su nuevo amor ¿Quién es la chica?

El amor está en el aire en la farándula ecuatoriana, o al menos es la temática del momento para muchos de los rostros del entretenimiento.

Hace tan solo unos días atrás, la modelo Mafer Pérez, oficializó por medio de sus redes sociales, su nuevo vínculo amoroso con quien es ahora su nuevo novio, Robert Vélez, a quien le dedicó un post muy cargado de amor, y acto seguido a esto, su ex, Brayan de la Torre, con quien comparte una hija en común, se dejó ver dando un apasionado beso que se volvió prácticamente viral.

Fue hace aproximadamente más de un año, que la ex pareja anunció su separación y desde entonces habían sido muchos los rumores de acercamiento y reconciliación, sin embargo, queda totalmente confirmado que ya cada uno tomó un rumbo distinto para el amor.

¿Quién es la chica?

EL ex futbolista ya habría sido vinculado en más de una ocasión con alguna mujer, pero con ninguna se había dejado ver de la forma en que se expuso recientemente. De acuerdo con la información dada en el programa de ´Los Hackers de la farándula´, la nueva novia del ecuatoriano se llama Genesis Piedra, y ya también habrían perdido el miedo y las cohibiciones de mostrarse no solo ante el público, sino también por sus cuentas personales, pues tal como se observa en algunas grabaciones expuestas en el espacio de farándula, Brayan de la Torre, inclusive le dedicaría canciones de amor.

Aunque el beso hace irreversible e innegable el hecho de que ya existe alguien en la vida del ex futbolista, este aún no confirma nada, ni tampoco ha compartido la primera fotografía en compañía de quien se dice es su nueva pareja, sin embargo, por los vientos que soplan, tal parece que no falta mucho para que eso suceda.