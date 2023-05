Desarrollador de la inteligencia artificial lamenta hasta dónde ha llegado y advierte de sus riesgos para la humanidad

Recientemente el pionero de la inteligencia artificial (IA), Geoffrey Hinton, comunicó su decisión de renunciar a Google para hablar con libertad sobre sus posibles riesgos, de no implementar medidas preventivas conforme avanza su desarrollo.

Ameca El robot humanoide que trabaja con Inteligencia Artificial

El informático británico, que trabajó por más de medio siglo en los sistemas de tecnología artificial para la industria, lamenta haber contribuido durante décadas al desarrollo de una inteligencia que en un futuro amenazaría a la sociedad.

“Me consuelo con la excusa normal: si no lo hubiera hecho yo, alguien más lo habría hecho”, expresó Hinton en una entrevista para The New York Times. Sus declaraciones surgen tras el reconocimiento del impacto que tienen programas como CHAT-GPT en las sociedades y la rapidez con la que avanza la inteligencia artificial

Geoffrey Hinton El Padrino de la Inteligencia Artificial

Hinton, conocido como “el padrino” de la Inteligencia Artificial trabajó durante varios años para Google y contribuyó en la creación de redes neuronales digitales que simulaban al cerebro humano. Así nacieron chatbots como ChatGPT y Google Bard.

Aunque al principio, el Dr. Hinton pensó que la inteligencia artificial era inferior a la del ser humano, muy pronto se convenció de que no tardaría en convertirse en un poderoso sistema. “Mira cómo era hace cinco años y cómo es ahora ... Toma la diferencia y propágala hacia adelante. Eso asusta.”, expresó el informático en la misma entrevista.

Inteligencia artificial (imaginima/Getty Images)

Ante tal reflexión, Hinton prefirió abandonar Google para criticar públicamente, sin afectar la imagen de la compañía, el camino hacia el que nos están conduciendo las grandes empresas tecnológicas al incorporar cada vez más datos del aprendizaje humano a sus sistemas.

Beneficios y perjuicios de la Inteligencia artificial

Si bien varias personas señalan que el desarrollo de la inteligencia artificial es beneficioso, ya que serviría al progreso de campos como la salud, el medioambiente, la educación, etc. Otros consideran que es inevitable el uso negativo de esta tecnología, debido a la falta de medidas de control.

Entre algunas afectaciones estarían: