¿Verdad o mentira? Así fue la vez que Martha Higareda rechazó a Robert Pattinson y Jared Leto

Martha Higareda está estrenando un nuevo filme en Netflix titulado ‘Fuga de Reinas’, misma que escribió y produjo ella misma, pero hubo una escena en específico que la colocó entre las tendencias por una escena donde muestra su pecho, más tarde esto se haría más grande luego de verse involucrada en la polémica de Richie O’Farrill con Mau Nieto y otros standuperos.

Pero fue la gira de promoción de su película, la que terminó convirtiéndose en una ola de críticas y memes luego de que algunas declaraciones del pasado salieran a la luz, y es que recordemos que, los internautas no perdonan, por lo que se destaparon algunas anécdotas de la cantante que han sido puestas en duda por más de uno.

Las declaraciones más polémicas de Martha Higareda

Entre sus declaraciones más populares están, cuando aprendió a hablar a los cuatro meses, por lo que sus padres pensaron que tendría un gran coeficiente intelectual, aunque tardó más tiempo para empezar a caminar.

La actriz, de 39 años, también causó polémica cuando comentó que su abuelo había visto un alien muerto, además contó que por jugar a la Ouija se le apareció un duende, cuando confundió a ‘Canelo’ Álvarez con un narco y cuando confesó que soñaba en inglés, esto no es todo, pues poco a poco se han ido destapando más declaraciones de la actriz, como la vez que salvó la vida de su exnovio gracias a que tenía algunos conocimientos de enfermería por su película con Keanu Reeves y hasta su experiencia para normal cuando vio al diablo.

Los hombres que rechazó Martha Higareda y el ‘romántico’ encuentro con Ryan Gosling

Martha Higareda causó polémica luego de que declarara que había rechazado a dos figuras importantes de Hollywood, lo que terminó por ser la gota que derramó el vaso en redes sociales, tachándola de mitómana.

Robert Pattinson

La actriz de ‘Cásese quien pueda’, narró que, una vez, le propusieron grabar una película con Robert Pattinson, pero que rechazó la oferta porque en ese momento iba a hacer ‘No Manches Frida’, pero lo rechazó, desatando la sorpresa de su agente, a lo que contestó que le gusta hacer películas en su país.

Jared Leto

En una entrevista con TV Azteca, Martha Higareda habló sobre la vez que conoció a Jared Leto, y que, el propio actor que en su momento diera vida al Joker, la había invitado a salir, pero ella, se calificó como una persona fiel y cuadrada en ese aspecto, por lo que prefirió contestarle en ‘monosílabos’ pues prefería hacer como que no entendía qué pasaba porque tenía novio en ese momento.

La actriz narró que el cantante de ‘30 Seconds to Mars’ la invitó a Los Ángeles, donde ambos radican, agregó que no podía creer que estaba diciéndole que no al mismísimo Jared Leto.

Ryan Gosling

La actriz contó que mientras cenaba con una de sus amigas en un restaurante, su amiga empezó a sentirse mal, por lo que ambas se dirigieron al baño, pero su suéter se atoró, causándole un resbalón, donde Ryan Gosling la cachó para evitar la caída.