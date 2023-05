Hollywood está de huelga y Jimmy Fallon no es el único que la apoya, estas celebridades también

¿Te imaginas que tu programa favorito quede en pausa por tiempo indefinido? pues esto es lo que está a punto de pasar con decenas de contenido en Hollywood, pues desde este martes 2 de mayo se inició la segunda huelga por parte del Sindicato de Guionistas de América, que alberga a unos 11.500 escritores.

La primera vez ocurrió en el 2007 y duró 100 días, extendiéndose hasta el 2008. Ahora, nuevamente, el talento detrás de cámara vuelve a alzar su voz en contra, ellos piden mejoras salariales debido a los cambios drásticos de cómo se consume ahora el contenido, así como mejores pagos residuales para los programa que están en streaming.

De acuerdo con una nota publicada por Bloomberg, anteriormente los guionistas producían para la televisión tradicional con temporadas de unos 22 episodios, pero ahora en plena era de la tecnología, las cosas han cambiando, ya que ahora a través de internet las series solo cuentan con unos seos u ocho capítulos.

El meollo del asunto es que estas industrias compran los derechos globales de la programación por varios años, dejando por fuera a que los guionistas ganen por regalías por la venta internacional de su creación y la divulgación continua.

Los actores los apoyan

Una de las famosas que apoya la medida de protesta es la actriz y productora mexicana Karla Souza, quien se pronunció recientemente sobre este fenómeno durante una entrevista que ofreció en el podcast Creativo de Roberto Mtz el pasado 10 de abril.

“Es 100% explotación (la que sufren los escritores). (...) Antes antes tu hacías una película o una serie por ejemplo How to Get Away with Murder (que ella protagonizó) se hizo en NBC y después se vendió a Netflix en 133 países. Cada vez que un episodio se vende a un país, me llegan residuos. Pero si haces una serie que desde nacimiento es de Netflix, ellos puede enseñarlo en todos sus territorios y no te toca residuos. Hablo de Netflix, Amazon, HBO o los que sea”, explicó la estrella azteca.

Souza, además acotó: “Esta huelga que tienen los escritores está parando a todo Hollywood. Sí está cagando porque si va a ser una cosa que puede durar mucho tiempo porque nadie quiere soltar eso, porque es mucho dinero”.

Precisamente Bloomberg explicó que la industria del entretenimiento ha caído drásticamente en sus finanzas desde que las plataformas de streaming invirtieran grandes cantidades de dinero para crear contenido. Y señaló que en el 2007, por el paro se perdieron 37.800 puestos de trabajo.

Otra celebridad que se pronunció a favor fue Jimmy Fallon: “No tendría un show sin mis escritores. Los apoyo completamente, deben tener contratos justos y tienen muchas cosas que arreglar, y espero que lo hagan. Creo que nos iremos con todo para apoyar al gremio. De hecho yo también estoy el Gremio de Escritores así que sí, no podría hacer el programa sin ellos. Apoyo a todo mi equipo”.

“Jimmy Kimmel Live!”, “The Tonight Show starring Jimmy Fallon”, “Saturday Night Live” serían uno de los primeros programas en verse afectados por la paralización de los guinistas.