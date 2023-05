George Michael está a un paso de ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

Wham! y George Michael fueron sin duda una referencia principal del movimiento del género pop en la década del ochenta y noventa del pasado siglo XX en el Reino Unido y gran parte del mundo.

Aunque nunca incursionó en el género rock, Georgios Kyriacos Panayiotou (verdadero nombre) está a punto de entrar en el selecto grupo del Salón de la Fama del Rock & Roll de la edición 2023, ya que en las últimas horas ganó el voto de los fans para la lista de nominados, característica fundamental para integrar el exclusivo club de músicos.

Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

Este miércoles 3 de mayo se conocerá los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll. Los nominados son Kate Bush, Missy Elliott, Cyndi Lauper, Rage Against The Machine, The White Stripes, Iron Maiden, Soundgarden, Sheryl Crow, Warren Zevon, A Tribe Called Quest, Willie Nelson, The Spinners, Joy Division y New Order.

Según informó NME, George Michael ganó la votación de los fans con más de un millón de votos, seguido en segundo lugar por Cyndi Lauper (928.113 votos), en la tercera posición aparece Warren Zevon (634.130). Completan los primeros lugares Iron Maiden (449.682) y Soundgarden (427.040). Los fans que pueden votar una vez al día para que los artistas puedan ingresar al selecto grupo. Lo pueden hacer online o en persona en el Museo del Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland, Ohio.

La mayoría de los artistas preseleccionados de este año no fueron nominados antes para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. Rage Against The Machine fue el que más veces fue nominado, mientras que Kate Bush está en la cuarta. Soundgarden, Iron Maiden, A Tribe Called Quest y The Spinners están todos en su segunda nominación.

Para poder ser nominados, los artistas o grupos tienen que haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación. El año pasado ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll, Eminem, Duran Duran, Dolly Parton, Pat Benatar, Eurythmics, Lionel Ritchie y Carly Simon.